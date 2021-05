El indulto de la concordia

Nadie alcanza las más altas cotas de la política sin sentir una profunda pasión por el poder y una enorme ambición, acompañadas ambas circunstancias de elementos tan admirables como las convicciones profundas y la vocación de servicio. Pero hay dirigentes políticos que aportan una característica suplementaria: la irresistible predilección por la audacia.

La carrera política de Pedro Sánchez ha sido, hasta el momento, la consagración del «más difícil todavía»: alcanzó la secretaría general del PSOE en unas primarias que no podía ganar; obtuvo los peores resultados históricos del partido en las urnas, pero aguantó; sobrevivió por poco al intento de sorpasso de Podemos; una confabulación de dirigentes socialistas hizo que le expulsaran del liderazgo; retó a esos confabulados presentándose a otras primarias que tampoco podía ganar, pero que también ganó; tuvo éxito en una moción de censura que supuestamente iba a perder, cuando ni siquiera era diputado; rompió todos los esquemas históricos hermanándose con Podemos en el Gobierno y uniendo su destino y el del PSOE a Esquerra –presidida por el condenado Junqueras– y a Bildu –liderada por el ex etarra Otegi–… Y ahora, los indultos.

Hay quien no sabe ni puede vivir alejado del riesgo, quien solo se siente vivo dando paseos al borde del despeñadero y se aburre haciendo puenting o lanzándose en paracaídas desde un avión, porque esas actividades se realizan con demasiadas medidas de seguridad. Si, como parece, Pedro Sánchez tiene decidido indultar a los dirigentes independentistas –en eso consiste ser «valiente», en palabras de su jefe de gabinete, Iván Redondo–, va a resultar muy interesante asistir como espectadores a la tarea que tiene por delante para convencer a los españoles de las bondades que, según el presidente, nos aportará esa medida de gracia. Y el trabajo ya ha empezado.

El pasado mes de julio, un vicepresidente del Gobierno sentenció en la solemnidad de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa que «hay que naturalizar el insulto». Lo hizo acompañado por otros tres silentes ministros. Diez meses después, uno de esos silentes ministros, el de Justicia, nos ha animado a «naturalizar el indulto». Al día siguiente, Pedro Sánchez insinuó que quien no apoye los indultos está en la «venganza» y la «revancha», frente a la «concordia» que propone el Gobierno. Pero concordia es «acuerdo o armonía entre personas». Por tanto, es un sentimiento de hermandad que solo existe si circula en los dos sentidos, y en este caso solo se observa desde la Moncloa hacia el Palau de la Generalitat, pero no al revés.

El PSOE corre el serio riesgo de haber equivocado el análisis de lo ocurrido en las elecciones de Madrid. No se trataba solo de los berberechos y las fiestas sin mascarillas de esos madrileños fascistas e irredentos que son una «bomba radiactiva vírica», obstinados en contagiar hasta la muerte al resto de los españoles. El 4-M fue una enmienda a los pactos de Pedro Sánchez con Podemos, Esquerra y Bildu. Pretender que ese resultado, sin ser extrapolable por completo, no influye en el conjunto de España es un empeño vano. Solo hay que ver los sondeos de ámbito nacional que se han publicado desde entonces. Y el líder socialista ya ha encontrado algo tan preocupante como eso: la hostilidad de una parte de su propio partido. Porque, de la misma manera que la estrategia utilizada por el PP para ganar en Madrid no necesariamente sirve para ganar en Galicia, los acuerdos de Sánchez con Podemos y los independentistas para alcanzar la Moncloa y alargar su estancia en el poder no son, automáticamente, los más indicados para ganar las siguientes elecciones generales, o para que el PSOE recupere el mando en Andalucía o para que lo sostenga en Extremadura o Castilla-La Mancha.

Hay decisiones en política que la gente tiende a olvidar. Otras, por el contrario, permanecen y se convierten en una pesadilla eterna para sus protagonistas. Pocos en España han dejado atrás lo ocurrido en 2017. Y, a la vista de la reacción que se ha producido estos días, hay españoles dispuestos a hacer suya la frase con la que la reina Isabel I de Inglaterra despachó a la moribunda condesa de Nottingham: «Que Dios te perdone, porque yo no puedo».

Pero sí, sería bueno que los condenados estuvieran en casa y no en prisión, y el indulto lo permitiría. Por tanto, concédase si así se considera conveniente. Pero ahorren algo a quienes están en contra: no digan que son revanchistas y vengativos, ni que los españoles de bien son los que están a favor, ni confundan la valentía con la temeridad. Y no insistan en que el indulto ayudará a resolver el «conflicto» en Cataluña. Desde 1977, todos los presidentes nos aseguraron alguna vez que con esta o aquella cesión se resolvería el conflicto. Otra vez, no.