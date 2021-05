Ya llega el verano del amor

Me he pasado toda la vida llegando tarde a fiestas y eligiendo mal el plan de los sábados. Siempre me apuntaba a lo que terminaba siendo un muermo cuando en otra parte de la ciudad otros amigos míos se tatuaban una nalga, visitaban una comisaría o amanecían en un piso franco. Incluso ligaban, pero siempre cuando yo estaba diseccionando algún tema de actualidad en torno a una animada mesa de una zona residencial o sosteniendo un café con el meñique enhiesto. Así que el otro día programé las alarmas. Una para cada día del año hasta que llegue lo que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dijo que se acercan tiempos de una revolución solo asimilable a la vivida durante los años 80, en la Movida madrileña, ahora que amaina el coronavirus. Y aunque Ayuso especificó que la revolución «se va a trasladar no solo a la cultura, sino al deporte, a la empresa, a los estudiantes, a las artes y a todos los órdenes de la vida», yo lo que escuché era otra cosa. «Fiesta». Y esta no me la pierdo.

De momento, para pertrecharnos o porque somos previsores únicamente para pasarlo bien, España lidera el ranking de los países de Europa en los que más han aumentado la demanda de preservativos y lubricantes, seguido de Italia y Francia, según un estudio de un buscador «on line». En EE UU, la CNN informa que la venta de condones ha subido un 23,4 % en abril comparado con ese mismo periodo del año pasado, al ritmo del aumento de la vacunación. Las tecnológicas que hacen de las citas su negocio, es decir, aplicaciones como Tinder, OK Cupid y otras compañías que tienen en Estados Unidos hasta 50 millones de perfiles registrados, están haciendo campaña a favor de la administración de las inyecciones incorporando distintivos que identifiquen a los usuarios que ya hayan recibido las dos dosis preceptivas. Quienes lo acrediten podrían aparecer más veces como sugerencia de otros solteros. ¡Son mucho más sexys!, aseguran los expertos. El objetivo, loable y patriótico, es llegar al 4 de julio, la fiesta nacional, con el 70 por ciento de la población inmunizada, el mismo objetivo que tenemos en España pero dos meses antes. La fiesta nacional... ¿No podemos buscar un hueco un poco antes que el Día de la Hispanidad y hacer una excepción este año? ¿Qué más da si hasta la Fallas se van a hacer en septiembre?

Viene el amor y no me refiero a los indultos y la amnistía sino a la sicalipsis y las orgías. Yo estoy pendiente de cuándo llega y les voy avisando, pero no se confíen, porque, al final, seguro que me pasa lo de siempre, que llego a casa con ochenta pavos menos y no me acuerdo de nada. Dicen que llegan los mejores tiempos. Esperemos que nos inviten para no perdernos la fiesta.