¿Nos la está colando Errejón y es un psicópata?

La primera vez que le escuché hablar en televisión pensé que era un niño prodigio. Pero ¿qué edad tiene este zangolotino? ¿no es muy pequeño para defender tanto a Chávez?, exclamé.

Mi madre lo adoraba, Rocío Monasterio me dijo en una entrevista que Errejón era el hombre más atractivo del Congreso… mis amigos gays estaban enamorados de él y muchas amigas lo deseaban (yo jamás, de verdad, nunca me han gustado, ni los niños, ni los adultescentes, ni los infantomorfos).

Lo que está fuera de toda controversia es que Errejón, el niño bueno de la extrema izquierda, tiene carita de ángel, de anuncio de muchacho obediente que se toma un buen tazón de colacao al llegar del instituto y se mancha el bigote.

¿Recuerdan ese dúo simbiótico y alucinante con Carmena? ¡Cómo olvidar esas imágenes edípicas, parafílicas, perversas, incómodas y al mismo tiempo hermosas a caballo entre Enrique y Ana, Heidi y Dersu Uzala.

Sin embargo, tener una personalidad encantadora o hablar dulcemente es una característica que a menudo acompaña a los psicópatas, porque a pesar de sus problemas con la empatía, entienden las expectativas de los demás y pueden simular una increíble afabilidad, lo que además les permite controlar y aprovecharse fácilmente de los demás (nosotros ingenuos, véase). Este comportamiento seductor es uno de los factores que distinguen al psicópata (agradable, cortés e interesado) del sociópata.

Los psicópatas de alto rendimiento tienen carreras exitosas en campos que requieren personalidades manipuladoras, directivos de empresas, comerciales, abogados... ¿Y políticos?

En las imágenes revisadas por la Policía se puede ver a Errejón en actitud agresiva y nerviosa abandonando el lugar de los hechos justo después del increíble incidente del que recientemente se le acusa, sin prestar ninguna atención a A.D.C, el jubilado que lo ha denunciado por darle una patada en el abdomen tras pedirle un selfie.

Los testigos coinciden en señalar que los acompañantes del adorable diputado se lo tuvieron que llevar de allí, agitado.

¿Se creen ustedes esta historia? (Imaginen a Errejón acariciando un gatito abandonado, ordeñando a una vaquita asturiana, más fácil hagan memoria y visualicen los picos que se daba con Carmena…)

Por supuesto, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García ha (flipado) declarado este martes que «quien conozca a Íñigo Errejón sabe que lo que cuenta la noticia es absolutamente imposible». Ella no alberga ni una sola “duda razonable”, como se nos recomienda a todos los adultos sanos y bien constituidos en la extraordinaria “12 hombres sin piedad”.

Cabe destacar, en su descargo, que es cándida y benigna hasta el extremo (¿recuerdan el minuto final del debate dirigiéndose a sus pequeños Nicolás, Pablo y Rosita?) o cuando abrió su discurso post sorpasso con un “Alma, corazón y cerebro” como hubieran hecho los mismísimos Panchos, guitarras en ristre, de haber sido políticos y no boleristas, ¿se dice así?

Mónica García, como muchos, se cree a Errejón, que niega categóricamente la agresión de la que se le acusa (como yo… supongo); no todos los psicópatas son agresivos o asesinos y entre el que no recoge las heces de sus perros y el descuartizador serial hay muchos tonos de gris. Pero…_esto sería una magnífica peli de terror_ ¿y si Errejón, con sus modos Disney Channel, nos la está colando a todos?

Qué quieren que les diga, no puedo creer que Errejón vaya por ahí pateando en el estómago a indefensos ciudadanos de la tercera edad pero… ¿Han visto Funny Games? (Lo siento, tengo mucha imaginación y soy cinéfila).

«A mí me piden fotos con mucha frecuencia, casi siempre con muy buen ánimo y me las hago siempre, otras con no muy buen ánimo. En esos casos me las suelo hacer y cuando estimo que la situación es un poco incómoda no me las hago», ha afirmado el parlamentario, subrayando que quienes le pidieron la foto aquella noche, la presunta víctima A.D.C. y un acompañante, «comenzaron a gritar, a insultarme».

«La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera»_concluye.

La presunta víctima insiste_actualmente en un video en OkDiario_ que el diputado le dio una patada en la barriga tras negarse a hacerse una foto con él y que según el parte de lesiones aportado, como consecuencia ha sufrido un empeoramiento de la hernia inguinal que tiene, ya que padece un cáncer de colón.

Sería maravilloso conocer la verdad, en cualquier caso, el tratamiento de algunos medios acerca de esta denuncia me recuerda a la pornografía Rociera (de Rociíto).

En cuanto al supuesto “American Psico” AKA Errejón (ateo imagino) ha de dar gracias a Dios de rodillas porque este oscuro asunto no sea analizado desinteresadamente en veinte capítulos por el sanedrín de Sálvame y Carlota Corredera contrastando los pormenores más escabrosos en prime time.