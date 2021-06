Sin fotografía del «trifachito»

Si alguna lección cabe extraer de la concentración de Colón es que la noticia ha sido y es que los dirigentes de los tres partidos de la oposición a Sánchez no han querido compartir ni pancarta, ni discurso, ni fotografía. Ya es patético que se sometan claudicantes a las consignas monclovitas del «trifachito» y la «ultraderecha» –incluso en una situación como la actual– quienes sí colaboran en Gobiernos locales y autonómicos y están unidos en la oposición a Sánchez –aunque Cs sea ahora un cadáver político insepulto en busca de inhumación–, y que deberán gobernar juntos si quieren conseguir su objetivo de sacarle del Gobierno.

Aparecer como acomplejados ante quienes no tienen rubor en gobernar con el apoyo de golpistas antiespañoles, a los que deben pagar el favor de llevar a Sánchez al Gobierno y mantenerle en él, es causa y consecuencia de no tener el coraje de dar la batalla ideológica y cultural necesaria para llevar a esta izquierda y a este nacionalismo al basurero de la historia. Solo desde esa inexistente superioridad moral que las izquierdas se atreven a adjudicarse, al no hacerles frente el «trifachito», puede entenderse que defiendan un indulto rechazado por unanimidad por el TS para quienes han cometido el mayor delito jamás perpetrado contra la Constitución y nuestra convivencia. No ha habido, pues, fotografía del «trifachito» en Colón, pero sí la hay y la habrá de los golpistas indultados y excarcelados –es un decir–, sintiéndose victoriosos, frente a un Gobierno indigno de tal condición.