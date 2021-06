El primer ministro holandés Mark Rutte se muestra indignado por la iniciativa de su colega húngaro Orban, de promover una ley que prohíba enseñar la ideología de género a los niños en las escuelas. «Si no está de acuerdo con nuestros valores, los europeos, que se marche», afirmó. No sé si el valor de la tolerancia, la pluralidad política, el respeto mutuo y la soberanía de los Estados son europeos pero, a juzgar por su autoritarismo, no lo parecen demasiado.Resulta que en la actual UE se puede ser lo que se quiera menos católico. Los «padres fundadores» Adenauer, Schuman y De Gasperi lo eran sin duda, y lo reconocieron en su actividad política, pero los valores que ellos promovieron, ahora son incompatibles con la pertenencia a la versión actual de aquella embrionaria Europa, en opinión del autoritario Rutte. En ella, el sentimiento parece querer imponerse como categoría jurídica para reivindicar identidades nacionales (caso catalán) o antropológicas (caso Rutte).

La antigua Cristiandad europea reniega de sus raíces, proclamadas desde el principio de la Sagrada Escritura en el Génesis: «Y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó». Defender hoy eso es motivo de expulsión del selecto club otrora cristiano. Autodeterminación nacional y autodeterminación de género, esa es «la nueva frontera» europea.

El Parlamento Europeo aprobó ayer que el aborto es un «derecho humano» y oponerse a él, un «acto de violencia de género». Los varones católicos y europeos son especie en peligro de extinción. ¿A dónde vas, Europa? ¿Quo vadis, Europa?