Unas recientes declaraciones de Joe Biden se han convertido en virales: «Me estáis preguntando por el problema de que los empresarios no encuentran trabajadores a los que contratar. ¿Sabéis qué les respondo yo a esos empresarios? Pues pagadles más y los encontraréis». La reflexión es interesante por dos motivos. Por un lado porque pone de manifiesto qué sucede en los mercados laborales dinámicos: cuando la demanda empresarial de trabajadores supera la predisposición de los trabajadores a trabajar, los salarios tienden a incrementarse (puesto que los empresarios han de «pelearse por contratar a los escasos trabajadores disponibles). En contra de lo que afirmaba Karl Marx, en el capitalismo no existe por necesidad ninguna tendencia hacia un ejército industrial de reserva que mantenga los salarios permanentemente deprimidos en beneficio de la clase capitalista: si la rentabilidad de las inversiones empresariales aumenta y, en consecuencia, necesitan contratar a un mayor número de trabajadores, entonces los salarios tenderán a aumentar porque los obreros escasearán en relación a las ansias de contratarlos. De ahí que lo crucial para incrementar salarios a largo plazo dentro de cualquier economía sea atraer y fomentar la inversión privada para así alcanzar el pleno empleo y, a partir de ahí, comenzar a subir salarios. Por eso, por cierto, la situación de España es tan descorazonadora: con nuestras tasas de paro estructuralmente elevadas, no existe ningún empuje a que suban los salarios y cuando los políticos intentan forzar alzas salariales mediante la ley (por ejemplo, a través del aumento del salario mínimo), el resultado que provocan es de un mayor desempleo y, por tanto, de una menor presión a que suban los salarios. Pero, por otro lado, las palabras de Biden también merecen un comentario desde otra perspectiva: ¿a qué se debe la fuerte demanda empresarial de trabajadores en EEUU? Desde 2019, la economía estadounidense venía mostrando signos de recalentamiento y los recientes estímulos fiscales y monetarios para contrarrestar la pandemia podrían haber alimentado aún más ese recalentamiento. Si, por tanto, los salarios estuvieran incrementándose como resultado de un descontrol del gasto público y privado, entonces podríamos hallarnos a las puertas de problemas más graves. En particular, si la economía se recalienta, los precios tenderán a aumentar (como ya lo están haciendo en el país, con tasas de inflación históricamente altas): que los precios se incrementen de una sola vez no tiene por qué acarrear mayores perjuicios… salvo que la inflación penetre en las expectativas de los agentes. En este último caso, si los trabajadores reclaman alzas salariales que compensen las subidas de precios, podríamos vernos abocados a una espiral precios-salarios: los empresarios responden a las alzas salariales incrementando los precios y los trabajadores reaccionan reclamando nuevos incrementos salariales. Si el exceso de demanda empresarial que está generando escasez de trabajadores y, por tanto, que está tensionando los salarios se debe a que se está sobreestimulando la economía mediante el uso abusivo de la deuda pública, entonces eso indicaría que el país debe acelerar la retirada de esos estímulos. En caso contrario, la artificial bonanza de hoy será la dura crisis de mañana.