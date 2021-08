Un no rotundo al asalto del CGPJ

Hay que renovar el CGPJ, pero no a cualquier precio. Los intentos de la izquierda y el independentismo de imponer candidatos inaceptables hacen imposible que el PP apoye la renovación que quieren imponerle. Es un tema extremadamente grave y es mejor seguir con un Consejo en funciones que permitir que se consume el soñado asalto a la Justicia que pretenden aquellos que quieren destruir el ordenamiento constitucional. En este caso, el problema no es Sánchez, que preferiría un acuerdo con los populares, sino sus socios de coalición y sus aliados parlamentarios. La solución es realmente sencilla, porque bastaría que, por fin, los propios jueces eligieran al presidente del CGPJ y del Supremo. Estaríamos ante un avance notable en la despolitización de este órgano constitucional, porque hay numerosos y prestigiosos magistrados que podrían asumir este cargo consiguiendo un apoyo unánime. No puede ser que suceda lo mismo que con la Fiscalía General del Estado donde se colocó a una exministra y diputada del PSOE. Nunca he puesto en duda la capacidad de Dolores Delgado como jurista, es una reconocida fiscal, y sería idónea sino hubiera ocupado importantes responsabilidades de carácter partidista. No se respeta la imparcialidad que es exigible a la Fiscalía.

No descartó que el PSOE entre en razón y propicie una renovación que se ajuste al espíritu constitucional. Es algo de sentido común. Sánchez se apuntaría un éxito, pero también Casado, si ponen juristas de reconocido prestigio e independientes. El CGPJ no tiene que ser un instrumento político al servicio del gobierno de turno o ser un órgano de oposición cuando cambia la mayoría. No es su papel. La carrera judicial debería elegir a doce de los veinte vocales, que es lo que se ajusta realmente a la previsión del constituyente, pero sobre todo al sentido común. No hay duda de que existe una clara politización, algo que ha afectado a todos los gobiernos, y se tiene que resolver por el bien de la Justicia y su prestigio ante la sociedad. España cuenta con un excelente sistema judicial, un acceso por la vía de las oposiciones que es ejemplar y una actuación abnegada y eficaz de sus magistrados. Por ello, la renovación es urgente, pero tengo que insistir en que no puede ser a cualquier precio y Sánchez lo tiene que entender..