La impresora de Petro

El senador colombiano Gustavo Petro lleva meses encabezando las encuestas para las venideras elecciones presidenciales del país en 2022. Una de las propuestas que ha levantado más polvareda ha sido la de presionar al banco central de Colombia para que imprima pesos con los que financiar al gobierno. En un reciente vídeo dentro de mi canal de YouTube, tuve ocasión de explicar por qué la ocurrencia de Petro era tan peligrosa: aunque los bancos centrales de EEUU o de la Eurozona hayan sido capaces de expandir significativamente su oferta monetaria sin haber generado inflación (al menos hasta ese año), eso no equivale a que cualquier banco central del mundo pueda hacer lo mismo; el dólar o el euro son monedas con una fuerte demanda global cuya oferta puede ser mucho más fácilmente digerida que la de una divisa tan local como el peso colombiano. Pues bien, al parecer la crítica no fue del gusto del senador, quien ayer mismo me replicó por Twitter acusándome de no decir la verdad: «Doctor en Economía Juan Rallo, comienza por decir la verdad: le propuse a Duque financiar la cuarentena de la gente en olas de pandemia con emisión para detener el hambre y la quiebra de empresas. Y lo hizo, pero financió las utilidades de los banqueros». Llama la atención la habilidad de los políticos a ambos lados del Atlántico para mentir con contumacia. Según la nueva narrativa petrista, el senador jamás propuso emitir moneda de manera sostenida, sino sólo como una medida de emergencia durante los meses más duros del confinamiento covidiano. ¿Problema? Que el propio Petro ha dejado sobrados rastros de que esto no es así. Por ejemplo, el pasado 28 de agosto, ya superado cualquier confinamiento y con los contagios en mínimos históricos, Petro escribió: «Hay una columnista que dice que es una propuesta absurda imprimir billetes. Si no se hace se acaba el papel moneda. Todos los países con soberanía monetaria lo hacen». Y el 12 de octubre de 2020 afirmó: «Desde las perspectivas del siglo XXI, tendría mucho más sentido si emitiésemos 30 billones de pesos, los mismos que propone Fajardo como deuda, y los invirtiéramos en un millón de techos con paneles solares y cinco millones de hogares y micropymes conectados a fibra óptica». ¿Paneles solares y fibra óptica como emergencia pandémica? No engañe a sus conciudadanos.