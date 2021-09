Dado que la número tres del Gobierno, Yolanda Díaz, llama empleados públicos a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para alabar su papel en la evacuación de los colaboradores afganos y así no reconocer que está hablando del Ejército, la Policía y la Guardia Civil, he decidido, siguiendo su proceder, y, dado que me cuesta mucho reconocerlos como ministros, dirigirme a los miembros del Gobierno como empleados públicos eventuales de alto nivel, EPEAN.

Yo creo que los EPEAN, incluido el EPEAN1, Sánchez, desconocen que son miembros del Gobierno, que forman parte del Consejo de Ministros y que éste es un órgano colegiado donde se delibera y se acuerda. Si no es por desconocimiento es porque nos considera ignorantes. No me explico cómo Sánchez y Ribera aplauden la creación de una comisión en el Congreso que investigue las causas de la subida de la luz porque los máximos históricos en el precio responden a cuestiones complejas para lo que es fundamental tener un diagnóstico correcto.

A estas alturas de mandato, ¿de verdad que el Ejecutivo no tiene diagnosticadas las causas de las subidas del precio de la luz y no es capaz de hacer un diagnóstico? ¿Vamos a estar de máximo histórico en máximo histórico hasta que sepamos las conclusiones de la comisión, que pueden tardar meses o años en producirse? ¿Ahora los precios ya no dependen del Gobierno y cuando gobernaba Rajoy sí dependían, o es que este EPEAN’s gobierno tiene menos competencias que el anterior? Menos competente es.

¿Dónde se ha visto los ministros anuncien manifestaciones para protestar contra las decisiones que acuerdan o dejan de acordar? Lo dicho, no son ministros son EPEAN con perfil en redes sociales. A todo esto, ¿los sindicatos están en huelga de brazos caídos o con intoxicación por langosta?