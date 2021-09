Volcán, mariposa y Presupuestos

Pedro Sánchez, tan resistente como rápido, voló enseguida a La Palma para ofrecer ayuda a los afectados por la erupción del volcán que su ministra Reyes Maroto quiere convertir en atracción turística. El presidente cambió una foto –que ya llegará– con inversores en Estados Unidos por otra cerca de la lava. La política es así. Casi al mismo tiempo, la volcánica ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con más sigilo que en otras ocasiones, intenta cuadrar los números de los Presupuestos de 2022 y los apoyos parlamentarios. Los «indepes» de ERC aportarán sus 13 diputados, pero hacen falta más. El PNV de Urkullu pasará y cobrará su factura, que puede incluir suavizar el rejonazo a las eléctricas. Para la Hacienda vasca los resultados de Iberdrola, que tributa allí, son algo estratégico. El Gobierno necesitará todavía algún voto más, pero con la orgía de gasto público que prepara para el próximo año no tendrá ningún problema. Además tiene la baza, para amenazar a los dudosos, de que si no salen adelante los Presupuestos los fondos europeos se quedarían bloqueados en Bruselas. Los números de Montero, que son los de Calviño, incluyen casi 27.000 millones de euros de ayudas, a fondo perdido, del programa Next Generation. Sánchez no puede permitirse perderlos, pero no es el único, autonomías incluidas, sin olvidar pensionistas y funcionarios que esperan subidas notables. Por eso, habrá tensión de cara a la galería, pero los Presupuestos, que parten del mayor techo de gasto de la historia, 196.192 millones de euros, saldrán adelante. Son unas cuentas muy alejadas de la idea de Adan Smith de que «el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado». Son, sin embargo, malos tiempos para el liberalismo, acosado y en peligro, y España festejará con jolgorio otro déficit monstruoso en 2022, que se traducirá en más deuda que pagarán las generaciones futuras, si antes no hay un cataclismo. Al mismo tiempo, con el volcán en erupción, la crisis de la inmobiliaria china Evergrande activa el efecto mariposa y tiemblan las bolsas de todo el mundo y los bancos. Volcán, mariposa y Presupuestos.