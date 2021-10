Biden vete ya

España

A Donald Trump le criticamos por bocazas, grosero y fanfarrón. Pero Trump al menos supo levantar la economía americana y estaría hoy gobernando de no ser por la conspiración mediática con las tecnológicas y la OMS. La revista Time reconoció que hicieron «todo» para derribar al orate de pelo amarillo. Entre otras cosas, censurar sus cuentas en redes e impedir que tuviera acceso a la TV. A Joe Biden no van a tener que censurarle nada ni montar una conspiración tecno-mediática para acabar con él. Biden se ahoga solo. Cada vez que abre la boca mete la gamba. Cuando llama «asesino» a Putin, cuando iba a celebrar la «triunfal salida» de Afganistán, y ahora que nos viene el hombre con su teoría sobre el Descubrimiento de América, hecho que atribuye a los italianos, y la condena al genocidio de los pueblos indígenas supuestamente protagonizada por los españoles. Santiago Abascal arremetió ayer con razón contra este discurso «lamentable», muy en consonancia con esa corriente anti-hispanidad a la que con igual entusiasmo se ha sumado el papa montonero junto a Maduro, AMLO, Castillo el de Perú, Ortega el dictador sandinista y por supuesto Iglesias, Monedero, Garzón y la Belarra. A todos les parece genial que los ingleses mataran a la población nativa arriba de Rio Grande, pues ni media al respecto dicen Biden o Bergoglio, pero se escandalizan por la labor evangelizadora de Fray Junípero Serra, que llevó el cristianismo por toda la costa oeste de Norteamérica.

Hay que revisar la historia, sí, pero no para condenar a Serra o Juan de Oñate, cuyas estatuas han sido violentamente atacadas, sino para dejar claro que fueron los antepasados anglos y blancos de Biden los que mataron a miles de indígenas solo por el hecho de serlo. Y los que descubrieron América fueron los españoles. So idiota. A ver por qué si no allí se habla español.