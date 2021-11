Hipocresía climática

A estas alturas parece ya más que contrastado y sostenido por argumentos científicos el hecho de que, si no ponemos freno a las emisiones de carbono y las consecuencias de un cada vez más evidente cambio climático, nuestro hogar puede no resultar tan confortable para las generaciones venideras. Hasta ahí y exceptuados los negacionismos radicales de turno, todos de acuerdo, incluso en las recetas a aplicar, todas ellas en el manual de trabajo de cumbres como la del COP26 que aún se celebra en Glasgow y en soflamas apocalípticas de políticos que, cuando concurren a elecciones en sus países de turno, no solo dejan de ser apocalípticos, sino que en absoluto reflejan en sus programas unos necesarios sacrificios de rigor en clave ecológica, que inevitablemente han de pasar por vivir un poco peor paras ser todos más «verdes».

Lo de reclamar cambios en los hábitos de vida reflejados en la renuncia a comodidades propias de un progreso mal entendido por erróneamente exprimido es algo tan dado entre sociedades desarrolladas como la negativa a que esa renuncia se produzca en primera persona o lo que es igual, los mismos que defienden las energías sostenibles son quienes no parecen muy dispuestos a pagar más para que el refresco salga frío de la nevera. A ser posible que la molestia vaya por otros lares de igual manera que se defienden los derechos de los «MENAS», pero los centros de acogida de estos problemáticos menores, cuanto más lejos del propio barrio mejor.

Si existe una cuestión que reclama por lo tanto un claro ejercicio de coherencia es esta. Coherencia para reconocer que se exige a países del tercer mundo que disminuyan el uso de los mismos recursos que a ellos les sacan de la pobreza pero que a nosotros nos han brindado bienestar durante décadas, o simplemente para reconocer que a día de hoy la tecnología todavía no permite mantener la misma actividad del día a día en el mundo desarrollado recurriendo a las llamadas energías limpias, salvo que pretendamos –entre otros muchos ejemplos– regresar a la época del Titanic reemplazando los miles de vuelos diarios todos ellos altamente contaminantes por el transporte en barco. El problema por lo tanto no se puede negar y la amenaza del cambio climático esta ahí para quedarse, tal vez por ello, frente a soflamas políticas del «bla bla bla» se haga mucho más perentoria una labor didáctica, tan simple pero políticamente costosa como es decirle a la gente que el planeta se puede salvar, no con una margarita entre los labios, sino viviendo un poco peor y pagando un poco más…pero todos.