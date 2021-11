A Sánchez le va bien con Díaz Ayuso

España

Díaz Ayuso llegó a la convención del PP andaluz, recibió una ovación mucho más larga y sentida que el resto de participantes, intervino y dejó su huella porque todos los demás dirigentes han estado respondiendo durante tres días. Lo más destacable de la convención fue ella.

En Génova no entienden el porqué de tanto éxito, es una mala oradora, tiene una ideología muy escorada a la derecha y su gestión se ha basado casi exclusivamente en el enfrentamiento con el gobierno de Sánchez. Todas son razones por las que debería ahuyentar al electorado más moderado y exigente, sin embargo, los sondeos internos indican que tiene mejor aceptación y valoración que Casado.

Todos los barones regionales del PP piden que se entierre la guerra abierta entre ellos. Pero, en honor a la verdad, todos son presidentes de sus respectivas federaciones de partido y Díaz Ayuso no entiende porqué va a tener que compartir el poder orgánico con Almeida que, por cierto, cada día está más desdibujado.

Está claro que Casado no quiere que Díaz Ayuso sea presidenta porque cree que quiere su sillón y eso la haría más fuerte. Lo que no está tan claro es porqué ella se ha empeñado en presidir el PP madrileño, mas allá del agravio comparativo con otros presidentes autonómicos. Necesita poder interno porque se ha visto mejor posicionada que Casado. Pero en los partidos políticos, la lógica es diferente si se trata del líder nacional o de uno más abajo en el escalafón y, si no, que se lo digan a Sánchez.

La derrota se puede usar desde arriba a abajo, es el arma más mortífera a la hora de quitar a alguien del medio. Díaz Ayuso es poderosa porque arrasó en las elecciones, pero no es suficiente en sus aspiraciones de sucesión.

Otra cosa seria que el 4 M hubiese habido un resultado malo e, incluso, modesto. Hoy estaríamos hablando de quién era la persona en la que Casado estaba pensando para sustituirla. Pero ganó y a Génova le preocupa lo que sucedería si perdiese el próximo enfrentamiento electoral. Es evidente que no tienen claro lo que va a suceder en las urnas, si no, les importaría un comino las salidas de tiesto de la madrileña.

Tampoco aciertan a analizar correctamente que a Díaz Ayuso le viene bien la batalla interna, se separa ante el votante de Casado. Otra cosa es para el inquilino de la presidencia nacional, al que toda fisura interna le pasa factura. La bronca entre ellos es un juego de suma cero: lo que gana ella, lo pierde él a cada titular en los informativos.

Miguel Ángel Rodriguez ha hecho un buen trabajo. Cuando el campeón de Murcia de lanzamientos de huesos de aceituna va, el veterano vuelto tres veces. Por su parte, parece que Sánchez ha decidido dar alas a Díaz Ayuso, cree que le viene bien porque desgasta a Casado. Esa será la razón que le llevó a elegir al oponente al PP de Madrid.