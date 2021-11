Díaz Ayuso recomienda a Moreno que “vuele libre” y convoque elecciones cuando él quiera

El presidente andaluz, Juanma Moreno, presentó la mesa de presidentes autonómicos en el XVI Congreso del PP-A que se celebra en Granada. Moreno señaló que “admira” a todos los presidentes presentes. Antes de nombrar a Díaz Ayuso, el Congreso rompió a aplaudir. “Una presidenta que está dando la batalla contra Sánchez”, indicó Moreno. “Una mujer valiente, trabajadora, con firme determinación, que hace de Madrid una de las grandes locomotoras de Europa, en términos económicos, sociales y sobre todo de libertad”, dijo. “Sufre de manera directa los ataques injustificados del Gobierno y de Sánchez a las políticas liberales”, señaló el presidente andaluz. Moreno le dijo que “vamos a pelear para ser nosotros los primeros”, señaló.

Díaz Ayuso dijo que “si Andalucía supera a Madrid me alegraré profundamente porque Andalucía y Madrid son España”. La presidenta madrileña trajo tres mensajes. Uno: “Del socialismo, se sale”. “Aquí podéis dejarlo en el olvido”, añadió Díaz Ayuso. La presidenta madrileña señaló que “se puede ser humilde y triunfador. El socialismo reparte miseria” para “generar dependencia”, señaló. Díaz Ayuso recordó a Moreno que “los presidentes son los únicos con la prerrogativas de convocar elecciones. Te recomiendo que vueles libre y cuando convoques todos los andaluces sabrás que los has hecho por el bien de todos”. “Sólo se desgasta quien es una marioneta, es dócil y no es valiente. Has conseguido ser una alternativa real al socialismo y vais a volver a hacer historia si sois capaz de dejar esta historia atrás”, añadió. Ayuso señaló respecto al Gobierno de España que “no hay nadie al volante”. “Los españoles no queremos una Guerra Civil, no la queríamos hacer un siglo. Ni sacar a Franco a paseo va a tapar las barbaridades de este Gobierno”, indicó. “Ha llegado que el PP sea el partido más popular, de las clases medias”, apuntó. “Es el momento de ser más populares que nunca y para eso necesitamos seguir unidos, más partido que nunca”, defendió, mencionando a Casado como “alternativa a La Moncloa”. El estrado volvió a ponerse en pie para aplaudir a Díaz Ayuso.

Tras Díaz Ayuso, llegó el turno del “decano de los presidentes”, Núñez Feijóo, de quien Moreno recordó sus “cuatro mayorías absolutas”. “Todos queremos hacer lo que está haciendo: un partido de bases anchas”. Moreno citó recordando a Galicia a Fraga o Rajoy. Núñez Feijóo recordó que la diversidad de los pueblos españoles y que “España es la nación más antigua del mundo junto con Francia”. “Compartimos una misión y una visión”, explicó. “Este partido está unido. Este partido sabe que la unión es la llave que abre los gobiernos”, aseveró. “Defendemos nuestros territorios pero tenemos un modelo para España”, indicó Feijóo. “La política no es dividir. No es permanecer en el poder. No es ser un profesional. Es presentarse todos los días a las elecciones porque todos los días los ciudadanos eligen”, dijo. Feijóo citó como primer objetivo “el empleo”. “El empleo es la llave de la libertad de las gentes. La garantía de la dignidad de las familias”, añadió. “Este Gobierno es peor que el de Zapatero”, señaló sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “El problema de España no es la crisis económica, y mira que la tenemos fuerte. El problema de España es la crisis política”, criticó. “Este Gobierno parece que lleva un siglo, porque volvemos a hablar de lo que pasó hace 80 años”, denunció. Feijóo destacó la gestión de Moreno y también dijo sentirse “orgulloso” de los resultados de Díaz Ayuso, duplicando votos. También destacó a los presidentes de Murcia, Castilla y León y Ceuta. “Venimos a acreditar que somos la alternativa al socialismo y al populismo”, dijo. Feijóo abogó por “el partido más ancho de España”. “Juanma ya no es del PP. Es andaluz al 100%. No puedo discutir con él ni de marisco porque me habla de los langostinos de Sanlúcar de Barrameda”, concluyó el presidente gallego.

“Este es el eje de bienestar del PP, que va a ser que Pablo Casado sea presidente y que Sánchez salga de La Moncloa más pronto que tarde. Partido Popular, unidad y fortaleza”, gritó Moreno para finalizar.

Arrancó la mesa Juan Vivas (Ceuta), señaló que “se está aquí para decir que Andalucía necesita a Juanma Moreno como presidente para que siga liderando este cambio que se proyecta a toda España”. El presidente ceutí recordó la crisis humanitaria que vivió la Ciudad Autónoma y resaltó “la pertenencia a España” que es “independiente a credos”. Vivas señaló que la de Juanma Moreno fue de las primeras llamadas que recibió “en esa situación de extrema gravedad”. “Para Juanma Moreno Andalucía es importante porque cree en la solidaridad de todos los españoles, vivamos donde vivamos”, dijo.

En segundo turno habló Fernando López Miras, el presidente de Murcia, quien en la entrada señaló que “quien no esté a gusto en el partido, que se vaya”. Moreno resaltó los vínculos de Andalucía y Murcia y citó el trasvase del Tajo-Segura. López Miras indicó que “Juanma es el mejor político posible para Andalucía”. López Miras destacó “la aportación esencial de Andalucía al futuro de España” y revindicó a Moreno “como el mejor aliado de la Región de Murcia”. “España va a la deriva y sólo puede cambiarlo Pablo Casado y la llegada de Pablo Casado pasa antes por Andalucía y por Juanma Moreno”, señaló.

Moreno, que agradeció la presencia de José Manuel Soto en el público, dio paso a Fernández Mañueco. Moreno se refirió a “la España vaciada” y puso a Mañueco como ejemplo de gestión en este sentido. El presidente de Castilla y León destacó que “el cambio funciona en Andalucía” y que es una comunidad “fundamental para que Pablo Casado llegue a La Moncloa”. Mañueco destacó “la moderación” de Moreno y señaló que “no es incompatible con defender con firmeza la unidad de España o la Constitución”. “Todos los presidentes de todas las comunidades, de Ceuta y Melilla hemos hecho más en este año y medio que Sánchez”, dijo, “porque está ausente y el Gobierno está en sus luchas más o menos radicales”. “Necesitamos liderazgo”, reclamó. Posteriormente, el presidente de Castilla y León se quejó del “hachazo fiscal” del Gobierno central.