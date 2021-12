Está en las redes una carta abierta escrita por la familia de Canet de Mar amenazada a causa de pedir la escolarización bilingüe. Recomiendo leerla. Se puede encontrar en internet y vale la pena repasarla. Una de sus partes está escrita en catalán, pero se entiende perfectamente para cualquiera que hable castellano, gallego, portugués o lengua romance. El texto tiene un tono tan morigerado, tan sensato, tan de gente que toca de pies al suelo y camina por la calle catalana cada día, que da gloria oír ese timbre en un asunto en el que están derrapando de una manera constante especialmente los políticos. Sin levantar la voz, sin decir una palabra más alta que otra, suavemente, la familia deja bien claro qué es lo que nos estamos jugando aquí. ¡Qué diferencia de maneras con el consejero regional de educación que azuza a unos contra otros a base de apoyos selectivos o protestas!

La familia, en su carta, resalta varias cosas muy sagaces: primero, separa perfectamente a las instituciones de los políticos de turno. Confían en las instituciones y cree que lo importante es salvaguardarlas. Eso es lo que libró a los americanos de la estupidez de Trump y lo que rescatará a los ingleses de la torpeza de Johnson. Porque ellos pasan, pero las instituciones permanecen. En segundo lugar, la familia transmite perfectamente que todo lo que está pasando es una cuestión de ser libres. Libres para pedir lo que la ley nos garantiza, sin coacciones del gobernante de turno.

No conozco a la familia de Canet, ni nos une parentesco, ni transacción económica alguna. Por tanto, puedo decir libremente que lo que más me ha gustado de su texto es que trasluce cultura, respeto, espíritu crítico, valor tranquilo y libertad. Si ese es el resultado de la educación bilingüe, habrá que apoyarla. Por eso cumplo su ruego de no hacer mediático su apellido, pero sí de decir esto en público.