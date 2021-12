El 2021 nos ha dado esperanza

Pasado mañana finalizará el 2021, un año intenso y muy complicado, en el que se prometía que dejaríamos atrás la Covid-19. Desgraciadamente no ha sido así, pero hay que recordar que estamos mejor que hace un año. Pese a los elevadísimos índices de contagios producidos estas Navidades, la realidad es muy distinta a cuando comenzó la pandemia: gracias a las vacunas, hay menos personas que ingresan en el hospital, y este es un dato alentador que nos tiene que dar esperanza en la lucha contra una enfermedad que ya se ha llevado demasiadas vidas por delante.

2021 ha estado marcado además por la recuperación económica en España, saliendo del letargo que se produjo durante los meses del confinamiento que pararon España. Es importante de cara a este 2022 hacer unas reformas ambiciosas para poder poner a velocidad de crucero nuestra economía y que volvamos a ponernos a la cabeza de los países de la UE y no estar como de costumbre entre los últimos.

Este año también se ha producido un cambio de tendencia real y contrastado en lo que se refiere al marco político de España. La victoria de Isabel Díaz Ayuso el pasado mes de mayo ha marcado un antes y un después indiscutido en el transcurso del devenir político y tiene que ser visto como una oportunidad y no como una amenaza su liderazgo para apuntalar y fortalecer ese cambio de tendencia. Veremos qué pasa este próximo 2022 en Castilla y León y probablemente en Andalucía, donde se esperan unos comicios muy importantes de cara a finales de año y que pueden marcar definitivamente la pauta en las elecciones municipales, autonómicas y quien sabe si generales.

El presidente del Gobierno está sufriendo un gran desgaste, propio de estar gobernando y de tomar decisiones no siempre fáciles, algunas veces correctas y no siempre acertadas. Veremos si es capaz en lo que queda de legislatura de relanzar su proyecto. Como ya he dicho en numerosas ocasiones, no se lo pondrá nada fácil a Pablo Casado que como líder de la oposición va adquiriendo esa madurez tan importante en la política y que sólo te la da el tiempo y la valía personal. Está haciendo una buena labor de oposición y es el referente indiscutido del centroderecha. Ha conseguido en este año neutralizar a ciudadanos y contener a Vox, que no es cosa menor. Veremos qué nos depara el 2022, aunque viendo como están las cosas, me atrevo a predecir un año nuevo que nos deparará muchas sorpresas y sobre todo mucha esperanza para el futuro de España.