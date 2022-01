COVID VS conciliar

Laura Baena del «Club Malasmadres» sigue reivindicando, en nombre de todas las madres trabajadoras, un plan urgente de medidas de conciliación. Como sigue afirmando en nombre también de la Asociación Yo no renuncio: «lo que nos puede son las incoherencias y la falta de voluntad política en trabajar por una vuelta al colegio segura, presencial y garantista. (…) No dejen la pelota en los centros educativos».

Dos años después de lanzar «Esto no es conciliar» y conseguir más de 230.000 firmas a favor de medidas urgentes de ayuda a las familias… denuncian que ¡todo sigue igual! Por eso relanzan su petición en Change, para lograr llegar a las 300.000 firmas pidiendo bajas para madres o padres de menores contagiados o en cuarentena y teletrabajo obligatorio cuando sí se puede. Quieren que los niños dejen de ser invisibles y cuenten con el derecho a ser cuidados. Recriminan que «los niños y las niñas NO se cuidan solos».

Llevan denunciando la falta de medidas de conciliación desde mayo de 2020: «Es de vergüenza que no se haya hecho nada, que no se hayan creado mecanismos para evitar la situación de caos y desamparo que están viviendo muchas familias, que no tienen más remedio que renunciar o poner en riesgo a nuestros mayores».

Insisto en que hemos de cuidarnos para cuidar a nuestros hijos, e invertir en nuestra actitud, nuestra resiliencia y nuestra inteligencia emocional. El pesimismo que conlleva sentir que renunciamos a nuestra vida solo trae dolor y sufrimiento. Como dice Rosa, mi querida Candela Peña en la película «La boda de Rosa»: «Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero», y hacerlo con autoconfianza y autodisciplina, añado.

Además de exigir medidas, nos toca comprometernos con nuestro propio equilibrio como la clave para sortear cualquier obstáculo. Invirtamos energía en mente, cuerpo y espíritu, todos por igual; será sin duda la mejor inversión.