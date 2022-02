Tezanos «ayuda a su señor» pero se cura en salud

José Félix Tezanos, el inefable presidente del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), lo ha vuelto a hacer y, como si fuera un moderno Bertrand Dugesclin, arrima una vez más el ascua a la sardina de su señor, Pedro Sánchez, y pronostica la victoria del PSOE en las elecciones del domingo en Castilla y León. Los socialistas ganarían en votos y escaños y el PP no alcanzaría la mayoría ni tan siquiera con el apoyo de Vox. El futuro de la Comunidad quedaría en manos de los diferentes partidos de lo que ahora se denomina la España vaciada. Eso quiere decir que si Tezanos tiene razón, en contra por cierto de todos los demás profetas electorales, una minoría muy minoritaria decidiría el futuro de los ciudadanos de Castilla y León. Es el resultado, otra vez, de una Ley Electoral que, a caballo de una proporcionalidad de justicia discutible, facilita la representación parlamentaria –autonómica y nacional– de muy pequeñas formaciones políticas. Con frecuencia conduce a la ingobernabilidad o a alianzas Frankenstein, lo que no impide que los extremistas –de izquierda y de derechas– reclamen todavía más proporcionalidad.

Bertrand Duglesclin fue un militar y mercenario francés que peleó, por dinero, en el bando de Enrique II de Trastámara en la guerra civil que le enfrentó a su hermanastro Pedro I el Cruel. Algunas historias apuntan que, en un enfrentamiento personal, Pedro I tenía abatido a Enrique II, cuando Duglesclin se interpuso y sujetó al llamado «el Cruel» para que el Trastámara lo matara con la espada. Entonces el gabacho habría dicho aquello de «ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor». Siete siglos después, fuera verdad o no, la expresión permanece como gran exculpación cínica, aunque no haya duelos a muerte con espada por medio. Tezanos, amigo, colega y defensor del desaparecido Pedro Arriola, va por libre una vez más y es el único profeta demoscópico que ve ganadores a los socialistas en Castilla y León. No sería la primera vez que patinara, aunque también ha tenido aciertos notables. Por si acaso, pronosticar la victoria del PSOE crea ambiente, alimenta las esperanzas de los socialistas y puede atraer esos votos indecisos que siempre corren en auxilio del vencedor. Y no es poco. Por si mete la pata, el informe del CIS aclara que «el modelo utilizado no aspira a representar un paradigma anticipado de estimación de voto» y que «la aplicación de modelos diferentes puede dar lugar a resultados también diferentes». Tezanos, genio, figura y algo de cinismo, en cualquier caso, ayuda a su señor Pedro Sánchez.