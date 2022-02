Balance de urgencia del 13 F

Sabido es que el éxito y el fracaso ante cualquier prueba, sea en el ámbito político, económico, personal, profesional, académico, deportivo, etc., no son magnitudes absolutas, sino que están en función del resultado alcanzado frente al objetivo deseado. El objetivo para Génova al impulsar la convocatoria de las elecciones en CyL con un año de antelación al final de la legislatura, era seguir gobernando allí, pero hacerlo en solitario y, en particular sin depender de Vox. Tener que pactar con ellos para poder gobernar suponia traspasar una línea roja auto impuesta por Casado en aquella moción contra Sánchez que el convirtió en una censura contra Abascal y Vox.

Para ello, se pretendía replicar en CyL el gran triunfo conseguido en Madrid por Ayuso frente a Sánchez, , que sirvió para arrinconar al olvido el 14-F —justo ahora hace un año—, que en Cataluña significó una tremenda derrota del PP por una parte, y una extraordinaria ayuda para la dirección popular serianente tocada con ese fracaso. Ante esa realidad, en lugar de integrar a Ayuso en el equipo dirigente para enriquecer la inexcusable alternativa al sanchismo, Génova se ha dedicado a querer eclipsar su actual tirón popular.La pretensión ahora era hacer patente con el resultado que se pretendía, que su gran victoria del 4 M no fue tanto un éxito suyo cuanto de las siglas del partido con la actual dirección al frente, y así y tras Andalucía, tener la alfombra roja preparada para la llegada a La Moncloa sin liderazgos internos incomodos..La valoración final de esta jornada electoral debe ponderarse a la luz del grado de consecución de esos objetivos.Asi, las conclusiones tras la jornada electoral apuntan a que lo perseguido por el PP no se ha conseguido al quedar a diez escaños de la mayoria absoluta y tener que pactar necesariamente con Vox que se ha consolidado como tercera fuerza política nacional, con la que el PP deberá entenderse para seguir gobernando en CyL . y previsiblemente en cualquier escenario futuro y sobre todo a nivel nacional. Ante el previsible discurso del sanchismo y sus terminales mediáticas respecto a la «ultraderecha», que debe ser sometida a un cordón «sanitario», -que el PP hizo suyo- será conveniente ir preparando la adecuada estrategia de comunicación para hacerle frente.De momento, hay victoria del PP, y una derrota clara del PSOE, que ha retrocedido cinco puntos y siete escaños, con Podemos con un solo procurador. Derrota política por tanto del gobierno- una más- y subsistencia del procurador Igea de un Cs en estado termibal. Además de Teruel, ahora Soria, Ávila y León también existen.