Catorce de febrero, resaca de la democracia. Sánchez se quejaba de haber tenido que pactar con Bildu porque no se le abstenía el PP y ahora, se supone que se abstendrá el PSOE para que el PP no pacte con Vox. O no. Nada es lo que parecía. Sabíamos que el la izquierda alimentaba a Vox; ahora sabemos que Vox no alimenta a la izquierda.

¿Y la lucha de Podemos contra la macrogranjas, qué? En Peñafiel ya estaban abriendo restaurantes veganos con variedad albóndigas de tofu y té de matcha en lugar de tinto de la Ribera y, si le das una semana más de campaña, Garzón termina de empresario de la Feria de San Pedro Regalado y Yolanda Díaz en barrera con peineta. Decían que en Castilla y León iban a comprarle a Unidas Podemos el rollo ecofriendly y la agenda de Sánchez de la España 2050, y aquí estamos.

Por ahí me parece ver a Yolanda jugando, saturnal, entre las encinas de la ruta de la Plata, redondas y verdes como hongos nucleares. Llego a las Vegas Altas del Guadiana donde Don Benito y Villanueva de la Serena van a fusionar sus municipios. Los de Villanueva inventaron la tortilla de patata a la espera de alegaciones; los de Don Benito, trajeron la calabaza. Unos animan al Don Benito y celebran la velá de la Virgen de las Cruces. Los otros la carrerita de la Virgen de la Aurora y son del Villanovense y se van a unir tan curiosamente en esta España ‘conosincebollista’, camorrista y pendenciera.

Se han dado hermosas enemistades entre vecinos: Jerez y Cádiz, Connecticut y Massachussets. Tafalla y Olite se llevaban muy mal y un cura fue a Tafalla y dijo en misa que debían hacer las paces siendo vecinos, pues era como si él tuviera “una pierna en Tafalla y otra en Olite”. Y uno gritó: “Y los cojones, en mi viña”.

Si lo natural es echar al pilón a los del pueblo de al lado, aquí han puesto un cartel que dice; “Se vende pilón”. Qué le vamos a hacer si es San Valentín y San Pepefélix Tezanos, santo patrón de los novios del sanchismo. Tezanos no acertó en ninguna de sus horquillas y eso que ancha es Castilla. Hoy el directo del CIS se ha excusado jurando que él no es adivino. Nos lo estábamos imaginando.