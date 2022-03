España con E de Europa

Cuando comenzaron a venir las suecas, apodo para cualquier guiri rubia en los sesenta, empezamos a sospechar lo que en realidad era Europa. Nos había llegado algo con el fútbol, con el “Vente a Alemania, Pepe” y aplaudiendo en Eurovisión a Massiel. Pero poco más, la España de los subdesarrollados no comenzó a saborear lo que realmente suponía pertenecer a la elite continental hasta mediados de los ochenta y parece que todavía estamos en eso. Europa no es sólo aquello que empieza en los Pirineos y acaba en la muerte del Danubio, muy al contrario, habita en cómo viven sus ciudadanos, en la realidad de sus derechos y deberes liberales, esos que los españoles aún sólo rozamos con los dedos. Para saberlo, no sólo hay que tomar un avión barato para llegar a Viena, es mucho mejor que un holandés, un danés o un sueco te cuenten cómo son sus servicios públicos, cómo acceden al mercado laboral y la calidad de vida que disfrutan cuando no se tuestan en Torremolinos. Los españoles, además de trabajar como burros durante una jornada laboral infernal y absurda, contamos con menos recursos que cualquiera de nuestros vecinos continentales a pesar del sol y las terracitas, y además cobramos menos. ¡Con qué poco nos conformamos!, pero ahora se nos han puesto las cosas un poco más duritas porque nos vamos a enterar de lo que es ser europeos de verdad. No en una fiesta de Erasmus borrachos o cantando el himno de la Champions League con los ojos humedecidos. Igual que nos llega el dinero regado desde Bruselas, nos cae una sobredosis de una de las grandes tradiciones europeas, que no es otra que hacer la guerra en el frente ruso. Media Europa ganó su libertad en 1945 a tiros contra los nazis y la otra mitad en 1991 gracias a Gorbachov y Reagan. Por una vez, aunque tarde, Pedro Sánchez ha entendido que esta guerra de Putin va en serio y que aunque en casa no lo entienda, la única salida inteligente es la unidad y la determinación.