¿Cómo no te voy a querer?

Mi querida Ayuso (en el cole nos llamábamos por el apellido y yo no he perdido la costumbre todavía), ha vuelto a dar la campanada. Nos ha vuelto a dar gusto a sus incondicionales. Si es que va de mejor a mejor todavía si cabe, no lo puede evitar, ella es así. Hay que ver cómo le tapa la boca a “la médica y madre” de la oposición en la Asamblea de Madrid y sus adláteres. ¡Cómo mandó callar al público el otro día diciendo algo así como: “silencio, que está hablando una mujer”! Es inevitable quererla. Siempre está sembrada y eso, queridos amigos, no es fácil. No como María Jesú, que cada vez que abre la boca, la caga –ustedes perdonarán la ordinariez-, pero díganme si no tengo razón cuando hace un par de días estaba llamando chantajistas a los sufridos del sector del transporte, que en su modesta huelga tan sólo piden, solicitan humildemente una bajada de impuestos a los carburantes para poder seguir trabajando. “Al Gobierno progresista ya no le gustan las protestas sociales, ni las huelgas, ni los trabajadores. Si el jueves la portavoz del Gobierno acusaba a los transportistas de ultraderechistas, el viernes la ministra de Hacienda y Función Pública, rizos Montero, ha subido el tono y les ha acusado de boicoteadores, chantajistas y de hacerle el juego a Putin”. Mientras tanto los sindicatos silbando y desentendiéndose de las protestas porque tienen el riñón bien forrado y se abstienen de secundar lo que justamente se reclama de una forma civilizada, como no se veía en tiempos en que gobernaba el PP, que ardían las calles, las carreteras y el campo. A propósito de campo, no sé cómo funcionará la manifestación de hoy de agricultores, ganaderos, cazadores, etc. porque a este gobierno no parece que le guste mucho la yerba, salvo para fumarla… No sé. Lo que sí es cierto es que Europa ha adelantado ya la rebaja de los precios de la energía mientras Sánchez espera. “Francia, Italia, Portugal, Alemania, Irlanda, Bélgica y Polonia ya han aprobado subvenciones y reducción de impuestos al combustible y la luz”, y este patán de gira por aquí y por allá.

Otro que está de turné pero por España adelante es Feijóo, con cara de mala leche. Yo me alegro. Para sonriente ya estaba cagapoquito Casado y yo nunca olvido que el gran Raúl del Pozo siempre decía que “ser simpático es de pobres”. Yo creo que por su cara de “yo no me ando con bromitas”, Tezanos ha tenido a bien darle una calificación al alza a este PP encabezado por este casi in péctore líder gallego, cuya cuadrilla vamos escudriñando poco a poco.

El asedio a Ucrania está teniendo unos daños colaterales importantes, si bien la pérdida que más nos importa es la de las vidas humanas, la profusión de las fosas comunes donde ya se amontonan los cadáveres envueltos en bolsas negras como de la basura. Los niños que se malogran, los ancianos hacinados en refugios… el drama de la guerra, en definitiva. Pero también esos estudiantes que no pueden continuar sus carreras; esas gestaciones subrogadas que no van a poder llegar a buen fin; esas ciudades cuyos edificios, otrora ocupados por familias como la mía o la de ustedes, arden el llamas; ese desarraigo de las gentes que han tenido que dejarlo todo para huir del horror y del espanto; esa pésima relación entre Biden y Putin, que podría poner fin a la contienda de un plumazo de ser de otra forma; esa promesa perdida de un presidente de los Estados Unidos como Biden…

CODA. He cumplido años esta semana que termina, y estoy encantada porque un grupo de científicos me ha asegurado que una nueva terapia va a revertir el envejecimiento a cualquier edad y sin riesgos. ¡Toma!