El PSOE y los crímenes de ETA

La actitud del PSOE con respecto a ETA es tan triste como lamentable. No me atrevo a afirmar que es incomprensible, porque las cosas son lo que parecen. Los socialistas pagaron un duro tributo de sangre en su lucha contra los asesinos de la banda terrorista y deberían ser los más interesados en que se investigue. En cambio, prefieren pasar página mientras muestran una enfermiza obsesión por Franco y la Guerra Civil. Han preferido olvidar el dolor reciente, porque no les resulta útil electoralmente. No creen lo mismo con lo que sucedió antes de 1975. Por ello, han optado por la manipulación más zafia y grosera aprobando una ley de memoria que es la refinada expresión del fanático sectarismo de la izquierda política y mediática. Es bueno recordar que es culpa del PP, porque no derogó está norma absurda. La tendría que haber sustituido por un texto riguroso coherente con el espíritu de la Transición. No fue así. La cobardía del Gobierno de Rajoy es la responsable de la situación actual. No me sorprende que muchos votantes se sintieran defraudados. A esto hay que añadir la incapacidad de rebatir el discurso de la izquierda sobre la corrupción. Es imposible ser más torpes.

El PSOE no tiene complejos. Como no le interesa que se investiguen los crímenes de ETA como de lesa humanidad, que es lo que fueron, ha decidido abrazar ese vergonzoso olvido. En cierta forma es coherente, porque no se puede buscar la colaboración con Otegi, un destacado dirigente etarra, mientras las víctimas reclaman justicia. Bildu está formada y controlada por los herederos de la banda. Esto hace que resulte vomitivo que el actual socialismo los considere unos interlocutores legítimos. La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha votado a favor de que se consideren como crímenes de lesa humanidad los asesinatos de ETA, incluso los anteriores a 2004, cuando se incluyó este concepto en nuestro ordenamiento. Hay 379 crímenes que han quedado impunes y las familias, pero también la sociedad, tienen derecho a saber la verdad. El PSOE intentó suavizar el informe del Europarlamento. Es un comportamiento indigno impropio de la historia de este partido. El apoyo de Otegi no merece una actuación tan abyecta.