Sí que hay margen

La propuesta de Feijóo de bajar impuestos ha recibido de Sánchez la respuesta de siempre: rechazo y descalificación sobre el argumento de que no hay margen, dado que si se baja la presión fiscal no habrá dinero para la sanidad, la educación y las pensiones. Argumento falaz, pues es sabido que el Estado está recaudando mucho más como consecuencia de la escalada de precios. Lo explicó en Espejo Público Ignacio Ruiz Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria. Los ingresos por recaudación tributaria aumentaron un 15% en 2021 con relación a 2020. Y en lo que se refiere a la tasa de hidrocarburos, en concreto, ese mayor ingreso fue nada más y nada menos que del 80%.

Luego margen para bajar la presión fiscal a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, aminorando el precio del gasóleo profesional, hay más que de sobra. También para un gesto en el IRPF a las personas con menos ingresos e incluso para reducir el IVA en productos y servicios básicos.

Si se suavizan los impuestos, se activa el consumo y se crea empleo, por lo que acaba habiendo más ingresos por cotizaciones. El ajuste, en cualquier caso, no tienen que soportarlo ni la sanidad ni la educación ni las pensiones.

Se trata de reducir el gasto público improductivo, menos políticos cobrando del Estado, menos empresas públicas deficitarias, menos chiringuitos y subsidios para amiguetes.

Antes de ser ministro, Escrivá hizo un informe en el que concluía que la mitad de las subvenciones que se conceden en España carecen de control. Por ahí se pierden también miles de millones. Vaya si hay margen.