¿Debo declarar el Bizum de mi madre o abuela en la Renta?

El servicio de pago entre particulares Bizum nació hace ya casi diez años y, aunque por aquel entonces era un gran desconocido para muchos, ha ido ganando popularidad y actualmente ya cuenta con 28 millones de "bizumers", con 38 bancos afiliados, 80.000 comercios online y 11.600 organizaciones a las que donar.

Esta aplicación es usada por cada vez más usuarios y muchos se preguntan si su utilización conlleva rendir cuentas con Hacienda. "Este método de pago está pensado para repartir los gastos de un evento cotidiano entre varias personas de forma proporcional como, por ejemplo, una comida o un cumpleaños", explican desde Legálitas. Por tanto, en estos casos, no será necesario declarar el dinero ya que no es fruto de ninguna actividad económica o donación. Pero, ¿qué ocurre si todos los meses recibimos una paga de cientos de euros de nuestros padres o abuelos? Se tendría que tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de donaciones.

LosBizum que una persona recibe por la prestación de un servicio o la entrega de un bien, es decir, por llevar a cabo una actividad económica sí que deberán declararse como ingresos.

Ventas en Vinted o Wallapop

Asimismo, aquellos que vendan un artículo de segunda mano en Vinted o Wallapop por un precio superior al que lo compraron y, por consiguiente, obtengan una ganancia patrimonial, deberán tributar en la declaración de la Renta como una ganancia patrimonial derivada de la transmisión de un elemento patrimonial. En caso de ganancia es obligatorio declararlo: hasta los 6.000 euros tributa al 19% y los siguientes 44.000 euros al 21%.

No obstante, si con la venta de este producto no se obtiene un beneficio, no hay que declararlo, puesto que las pérdidas derivadas del consumo no tributan.

Legálitas recuerda que "se debe tener cuidado si la venta de productos o de artículos de segunda mano genera el desarrollo de una actividad económica porque, en ese caso, independientemente de cuál sea la cuantía, existe la obligación de declararlo en la Renta".

Premios de lotería o juegos online

Aquellos que reciban un premio de lotería, euromillón, primitiva, ONCE, etc. que sea inferior a 40.000 euros estarán exentos de declarar a Hacienda. No obstante, si el importe es mayor, el exceso de esa cantidad tributa a un tipo impositivo del 20%.

En el caso de que se juegue a premios como el póquer online o algún tipo de juego que operan a través de sistemas o de operadores de monederos virtuales, sí se tienen en cuenta todas las ganancias que se han percibido, siendo ganancias patrimoniales que se deben declarar.

El dinero que se entrega en las bodas, bautizos o comuniones como regalo se debería considerar como una donación y tiene que tributar como tal, pero "en la práctica la Agencia Tributaria no suele aplicar el pago de ningún impuesto", sentencian.