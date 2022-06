Rectificación del artículo titulado: ¡Con mi dinero, no!

En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, se publica rectificación solicitada por la aerolínea Plus Ultra en relación con el artículo publicado el 17 de junio de 2022 en la edición digital de LA RAZÓN, bajo el título «¡Con mi dinero, no!», firmado por Dña. Inma Castilla de Cortázar. Así:

- En relación con la afirmación consistente en que Plus Ultra se encuentra “en estado de quiebra desde 2019″:

“Tal y como afirmó el Consejero Delegado de la aerolínea en una entrevista publicada en este medio, el pasado día 15 de abril de 2021, en 2019 Plus Ultra generó una facturación de 94 millones de euros, logrando un crecimiento vertiginoso y convirtiéndose en la aerolínea que más creció ese año, con un incremento del 47% frente al ejercicio anterior. En los primeros meses de 2020, hasta que la pandemia truncara los planes de todo el sector de la aviación, generando la necesidad de pedir ayudas al Estado para garantizar su supervivencia, la compañía lograba un crecimiento de más del 180%, lo que indica la increíble progresión que estaba registrando y el enorme potencial de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En el momento de solicitar las ayudas a la SEPI por las pérdidas que se habían generado a raíz de la crisis por la pandemia Covid-19, la aerolínea cumplía con creces los criterios de solvencia definidos por la propia SEPI y los demás actores financieros involucrados en el proceso de concesión de las ayudas. Concretamente, al final de 2019, se calculó una ratio de patrimonio cercana a un 70%, teniendo en cuenta tanto la financiación externa como el capital de los asociados (los requisitos de la SEPI exigen un mínimo de un 50%), y la aerolínea cumplía con creces los criterios exigidos a nivel del ratio de deuda de capital y de cobertura de intereses para los años 2018 y 2019. No estaba en causa de disolución en el momento de pedir las ayudas, tal y como se constató en el careo entre peritos que se celebró el pasado mes de marzo, no se aportó ningún elemento que pudiera conducir a dudar de la situación de ‘empresa no en crisis’ al cierre de 2019. Además, la empresa está cumpliendo con todas las medidas contempladas en su plan de viabilidad, y ya ha empezado a devolver el préstamo en línea con los plazos acordados.”

- Respecto a la afirmación en el artículo de que “la mitad de [los] accionistas [son] colaboradores del Régimen de Maduro”:

“Los accionistas y consejeros de la empresa no han formado parte de ese gobierno ni de ningún ente público en ese país. Han ejercido su profesión o actividad en el sector privado. Plus Ultra es una compañía absolutamente apolítica, sin vinculación ideológica ni de otra índole con los gobiernos de los países a los que vuela. La aerolínea no tiene ningún contacto con el gobierno venezolano o con ningún otro más allá de las relaciones habituales necesarias para el desarrollo de su actividad. Es, además, una empresa española, su sede central está en Madrid y paga sus impuestos en España. El capital social de Plus Ultra es mayoritariamente español, así como es mayoritariamente español su consejo de administración. Algunos miembros del accionariado son, en efecto, venezolanos y/o tienen doble nacionalidad española-venezolana.”

- En relación a la afirmación consistente en que en el momento de pedir las ayudas Plus Ultra contaba con un solo avión:

“Plus Ultra tenía en ese momento cuatro aviones en su flota, y de hecho, acaba de anunciar hace dos semanas el aumento de esta flota en tres aeronaves más.”