Victoria Popular camino de La Moncloa

Un análisis de urgencia y con el margen de error que incluye escribir con el escrutinio no finalizado, permite afirmar ya que los sondeos publicados básicamente han acertado, (si bien no en cuanto a la magnitud) respecto al triunfo de Juanma Moreno. Ello significa que la gran incógnita que se había planteado respecto a las elecciones, que no era quién ganaría, sino si Moreno lo podría hacer en solitario, se ha cumplido totalmente. A destacar la rotunda derrota del PSOE sanchista, que confirma la decadencia del tirón electoral del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que arrastra a su partido, acumulando tres derrotas sucesivas en el último año, y en dos de las tres comunidades más pobladas de España. La visibilización de esa decadencia comenzó el 4 de mayo del pasado año en Madrid frente a Ayuso, pasando por Castilla y León hace cuatro meses y ahora nada menos que en Andalucía, donde por primera vez desde que es comunidad autónoma, el PSOE ha sufrido una derrota inapelable frente al PP. La izquierda podemita comunista, fracturada en Andalucía queda también muy deteriorada y con una «suma» de Yolanda Díaz que es una rotunda «resta» a añadir además a la que significa Mónica Oltra bailando y gozando ante su situación. Este es un dato significativo porque el «bloque político de la moción de censura» actualmente en la «dirección del Estado» sufre una contundente derrota frente al centro y la derecha. Vox consolida su condición de tercera fuerza política a nivel nacional, revalidada a nivel territorial en las tres últimas elecciones autonómicas mencionadas, aunque su resultado si finalmente no accede al gobierno como apunta el escrutinio, sería muy agridulce para ellos. Por lo demás, Cs ha certificado su defunción política pese a la buena campaña de su candidato, mientras el gran resultado de Moreno le coloca a un nivel incluso superior al de Ayuso en las baronías populares, lo que es un cambio de paradigma en el PP. A destacar que Sánchez tiene el próximo mayo una cita electoral que para él va a ser un calvario con elecciones municipales y en gran número de autonomías. Puede no querer convocar elecciones anticipadas, e incluso anunciar que quiere volver a ser candidato, pero se configura como claro derrotado de antemano. Su manual de resistencia parece haber dado de sí todo lo posible, y su gobierno con los resultados de Andalucía carece absolutamente del liderazgo necesario para afrontar la crisis que se avecina. La incógnita sobre el gobierno de la Junta se desvelará en unas horas, pero hay un claro vencedor, el PP y un claro derrotado, el PSOE sanchista.