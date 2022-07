El singular «caso Borràs»

Laura Borràs es la actual Presidenta del Parlament de Cataluña así como de Junts, donde sucedió a Puigdemont tras su renuncia, que es la formación política separatista que gobierna la Generalitat en coalición con ERC. Se trata por tanto de la segunda autoridad catalana, y un referente político de máximo nivel en el mundo secesionista. Ahora está de especial actualidad por un caso de presunta corrupción administrativa durante su responsabilidad al frente de la «Institució de les Lletres Catalanes» por el que la Fiscalia anticorrupción le pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para cargo público.

Las circunstancias del caso son particularmente llamativas ya que se inició con ocasión de una investigación de los Mossos por narcotráfico y distribución de moneda falsa a Isaías Herrero, una persona ahora ya condenada, y que permitió conocer unas conversaciones mantenidas por él con una tal «Laura» de la que era colaborador y amigo, que puso en la pista del delito por el que va a ser juzgada Borràs . Los hechos se produjeron entre 2013 y 2017 y significaron una concesión directa de 330.000 € a Herrero para diseñar cuatro páginas web, fraccionados en 18 contratos para burlar la legislación aplicable en materia de contratación pública.

El debate ha llegado al Parlament donde todos los grupos salvo el de Junts le pide que dimita, con declaraciones muy duras de su socio de gobierno ERC, resumidas claramente por Gabriel Rufián: «Estamos hablando del fraccionamiento de una serie de contratos para un amigo, que es narcotraficante, lo que no tiene nada que ver con el independentismo».

Jordi Turull, secretario general de su partido e indultado por Sánchez, ha advertido a ERC y la CUP «que no hay que hacer el juego a las togas y las cloacas… es una persecución política». La polémica se va extendiendo con la exhaustiva información sobre la actividad docente de Borràs publicada en las redes por el Catedrático de la UB Jordi Llovet, que fue su primer jefe cuando ella ingresó como docente, y que ahora ha retirado ante la amenaza de que ella le iba a presentar una querella. «Como no soy tan valiente como Laura Borràs, desmiento todo lo que he escrito en mi portal de FB…» .

La última entrega del caso la tiene un diputado del Parlament estrecho colaborador de la Presidenta, por el incidente provocado con posterioridad a una entrevista a Borràs en TV3 en el que al parecer habría amenazado a miembros del programa por las preguntas formuladas al respecto. De momento no consta que vaya a dimitir como Lastra y Delgado «por motivos de salud».