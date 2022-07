La historia desconocida del paso de Laura Borràs por la universidad

Conviene hacer las preguntas correctas si queremos saber la verdad. ¿Quién es Laura Borràs? ¿Realmente lo sabemos todo de uno de los personajes más influyentes en la política catalana actual? ¿Todavía hay aspectos por conocer de quien estos días hemos sabido que la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por corrupción? Ella sigue siendo un enigma, especialmente en lo referente en sus años académicos. Hay un manto de silencio que lo cubre todo desde hace años y si algo sale a la luz, la propia Borràs se encarga de subrayar que todo forma parte de «la represión del Estado». Jordi Llovet, catedrático español de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, jubilado, de la Universidad de Barcelona, ha sido uno de los primeros en hablar sobre el paso de Laura Borràs por la UB, algo que ha hecho en un muy extenso texto que ha publicado en su cuenta de la red social Facebook.

Llovet afirma que redacta el texto porque está «muy asustado» por lo que están realizando Laura Borràs y sus compañeros de JxCat. Eso es lo que lo anima a explicar su currículum académico «que es el único que conozco con toda seguridad de su biografía». A continuación, el jubilado catedrático hace recuento de lo vivido alrededor de Borràs, además de entonar un particular «mea culpa». Llovet incorporó a la hoy todavía presidenta del Parlament de Cataluña a su equipo de profesores «si yo quería que el departamento de Románicas acogiera la cátedra que había ganado de la especialidad de Literatura Comparada». Por ello, no le quedó otro remedio que aceptar a Borràs como «una condición sine qua non». Entre los profesores que formaban parte de la comisión que debía escoger a la hoy política estaba Biel Oliver que no se presentó a la sesión. ¿El motivo? «Me dijo que no podía votar una persona que había hecho una tesis doctoral de Filología Románica Medieval sin saber ni latín, ni provenzal, ni francés y catalán antiguos». Pese a todo el nombramiento de Borràs salió adelante con el voto a favor de Llovet: «Todo lo que ha pasado más tarde en la vida de LB es, por lo tanto, al menos en parte, culpa mía».

Otro punto interesante en el texto de Llovet es el momento en el que Borràs se presentó a unas oposiciones para ser profesor titular y a las que también concurrió como candidato David Viñas. No fue una sesión fácil. Viñas presentó una memoria y un proyecto docente «mucho más sólidos» que los de Laura Borràs. «Ella adujo que no había podido hacerlo mejor porque había estado a punto de morir de parto hacía pocas semanas», recuerda Llovet. La historia era cierta, pero el autor del texto, que era el presidente del tribunal, le dijo que «no era el lugar para hacer consideraciones sobre su salud”. Todo esto ocurrió en la Facultad de Letras donde Borràs acudió acompañada de miembros de su familia que “gritaban y blandiendo pancartas que decían que aquel tribunal estaba “amañado” y que estábamos cometiendo una injusticia al otorgar la plaza a David Viñas». La cosa no acaba aquí porque Borràs quiso asegurarse el puesto tratando de encontrar apoyo en dos personalidades en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada: Darío Villanueva y David Pujante.

Jordi Llovet también habla del paso de Borràs por la UOC , «donde creó, en colaboración con la UB, el centro llamado Hermeneia». Fue allí donde empezó a trabajar con Isaías Herrero, la persona que «al cabo de unos años siguió las instrucciones de LB para la elaboración de contratos supuestamente ilegales cuando LB era directora de la Institució de les Lletres Catalanes». Por este asunto, la Fiscalía solicita a Borràs seis años de cárcel y veinte de inhabilitación.

Sobre el paso de la actual presidenta del Parlament por la UOC nunca se ha contado todo. Llovet arroja luz sobre el asunto, aunque reconoce no tener pruebas: «En la UOC las cosas se le torcieron porque, supuestamente –conste que de esto no tengo pruebas– desvió impropiamente unos dineros hacia la entidad que había fundado, Hermeneia. No se los quedaba ella, que yo sepa –estoy seguro que nunca no se ha apropiado de ningún dinero público a título personal–, pero fue una operación que disgustó a les autoridades de la UOC». Hasta la fecha, la UOC nunca ha querido explicar públicamente por qué dejó de contar con Laura Borràs como una de sus profesoras.