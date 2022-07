Hace 66 años, en el mes de junio de 1956, el Partido Comunista de España emitió una declaración, (http://www.filosofia.org/his/h1956rn.htm) transmitida por la entonces famosa Radio España Independiente, titulada «Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español»

La declaración empezaba manifestando que «se acerca el XX aniversario de una fecha histórica, del 18 de julio de 1936, en que comenzó la guerra de España. Este aniversario coincide con una nueva situación nacional e internacional que exige de las fuerzas políticas españolas definir su posición ante los importantes problemas que están al orden del día. El Partido Comunista de España fija la suya en el presente documento» que puede resumirse en las proposiciones que se señalan, sin que lo omitido altere el mismo, y que en mi opinión, representan el sentido del mensaje que se quería transmitir:

1.- Un estado de espíritu favorable a la reconciliación nacional de los españoles va ganando a las fuerzas político-sociales que lucharon en campos adversos durante la guerra civil. Ya en el curso de esta, el Partido Comunista vio la necesidad de llegar a un acuerdo entre los españoles, que garantizase la independencia nacional y la convivencia civil. Ese acuerdo no fue posible entonces, a pesar de que también en el campo opuesto había fuerzas que lo deseaban.

2.- En la presente situación, y al acercarse el XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el Partido Comunista de España declara estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división.

3.- Fuera de la reconciliación nacional no hay más camino que el de la violencia.

4.- Si las fuerzas sociales (…) se pronunciasen por la reconciliación nacional, el entendimiento que no pudo lograrse entre los españoles durante la guerra civil podría hacerse hoy, tendiendo un puente entre el pasado y el presente, de cara al porvenir, en el camino de la continuidad española.

5.- El Partido Comunista de España llama a todos los españoles, desde los monárquicos, democristianos y liberales, hasta los republicanos, nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, cenetistas y socialistas a proclamar, como un objetivo común a todos, la reconciliación nacional.

6.- La reconciliación nacional es una posibilidad real y una necesidad impostergable.

7.- Esa actividad del Partido ha dado frutos importantes. La conciencia de la necesidad de la reconciliación nacional ha hecho enormes progresos.

8.- Es decir, hoy podemos hablar de la reconciliación de los españoles, de un amplio entendimiento o frente nacional, no como de una línea para el futuro, sino como de algo que empieza a brotar, pleno de vida y que madurará.

9.- Los comunistas estamos dispuestos a marchar por ese camino. Ello significa que nosotros no tratamos de imponer a nadie nuestra política y nuestras soluciones por la fuerza y la violencia.

10.- La interpretación que damos los comunistas al concepto de paz civil, de reconciliación de los españoles, parte del principio de que la democracia que se restablezca en España no puede ser exclusivamente para las fuerzas de izquierda o para las de derecha. Ambas han de tener cabida.

11.- Uno de los obstáculos fundamentales que aún se interponen entre las fuerzas de izquierda y de derecha es en unos el rencor y los odios que la guerra y la represión sembraron; en los otros el temor a la venganza y a la exigencia de responsabilidades.

12.- Es notoriamente perjudicial para España mantener esta situación; es absurdo contemplar pasivamente cómo se agravan y enconan los problemas nacionales sin tratar de impedirlo.

13.- El odio y la venganza no son los sentimientos que determinan nuestra política; no lo fueron nunca (…) El odio y la venganza no deben ser tampoco los sentimientos que inspiren a otras fuerzas democráticas y a las masas populares.

14.- Una política de venganza no serviría a España para salir de la situación en que se encuentra. Lo que España necesita es la paz civil, la reconciliación de sus hijos, la libertad.

15.- El camino para democratizar España, (…) quedará abierto si todas las formaciones de izquierda y de derecha se pronuncian en favor de la reconciliación nacional de los españoles y aplican esta política en los hechos.

16.- El Partido Comunista apoyará a cualquier gobierno que dé pasos efectivos hacia la realización de una política de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, de paz, independencia nacional y restablecimiento de las libertades democráticas.

Cualquiera que lea la declaración podría preguntarse ¿Qué ha pasado en estos 66 años, con más de 40 de democracia? Y muy especialmente, ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? ¿Cuántos grupos políticos del arco parlamentario suscribirían hoy, en 2022, esta declaración? ¿Por qué no es posible llevar a cabo en democracia lo que se propuso con anterioridad? ¿Quién ha cambiado de opinión y por qué? No encuentro respuesta.