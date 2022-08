Lo privado

Hablemos de Finlandia, que es un país ejemplo de muchas cosas, entre otras (y muy importante) de su sistema educativo. Resulta que Finlandia tiene a una primera ministra de treinta y seis años, lo que significa que muchos lectores y yo misma, podríamos ser sus padres. Y (decíamos ayer) tiene también menos edad que muchos de los que se creen eternamente jóvenes y van dando carnets de jubilación anticipada a muchos profesionales por el simple hecho de contemplarles como acabados.

Finlandia tiene menos de seis millones de habitantes y todo cuesta carísimo. Aún así, en la ONU han dicho que es el país más feliz del mundo porque hay trabajo para todos. Hay bosques, lagos, los servicios públicos funcionan, se confía en la autoridad y apenas sufre delincuencia. Tiene, eso sí, un pequeño problemita: Hasta 1917 pertenecía al Imperio ruso y durante la Segunda Guerra Mundial se las tuvo tiesas a bombazos con la Unión Soviética, así que a Putin le hablas de Finlandia y se le pone la vena como una bajante.

Pues resulta que en Finlandia han votado a una mujer que tiene ahora treinta y seis años, socialdemócrata, y un tabloide sensacionalista ha filtrado un vídeo suyo en una fiesta dándolo todo. Lo que viene siendo bailar como un zompo, tomarse algún que otro vasito y decir tontunas. No sé si alguno de Vds. ha ido alguna vez a una fiestecita, o se ha puesto hasta las manillas de Seven Up, porque ahora parece que aquí nadie ha salido nunca de farra, o que la muchacha es alocada o que no está preparada para el cargo. Es verdad que alguien en esa fiesta dijo «cocaína». ¿Significa eso que Sanna Marin ha consumido drogas? Parece que la primera ministra finlandesa no ha tenido empacho en someterse a un test, así que lo sabremos enseguida, pero resulta casi enternecedor que se dé por supuesto que una mujer joven, soltera y mona no tenga alguna tarita. O es irresponsable, o se droga, o es una señora inconsciente sin capacitación para el cargo. Lo que ha hecho Sanna Marin se llama vida privada. Da igual si eres deportista de élite, ex ministro, abogado, cirujano o bombero. Vida privada. A ver si por fin se nos queda que parece que eso sólo está vigente para señores respetables.