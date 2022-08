La cantidad de realidades paralelas y líneas de tiempo que coexisten desde que nos gobierna Pedro Sánchez. No pasaría nada, cada uno es muy libre de vivir en la que quiera, si no estuvieran provocadas por el Gobierno. En unas estamos la gran mayoría de la sociedad preocupados por nuestro presente y futuro y en las otras, los preocupados por el pasado o por inquietudes que no son prioritarias para la mayoría.

Mientras el Gobierno está preocupado por la menstruación, el sexo y el aborto, la mayoría estamos preocupados por la inflación, la incertidumbre económica y por pagar las facturas. Parece que hemos entrado en una curvatura de espacio y tiempo y de líneas paralelas que no hay forma de que se crucen o converjan.

Es muy urgente, dado que lo tramita por vía de urgencia, que las adolescentes de 16 y 17 años aborten sin el conocimiento paterno, sin pensarlo mucho como si uno se quitara una tirita. Es muy urgente que la educación sexual se imparta en todas las etapas educativas con todos sus enfoques, urgentísima la baja laboral por dolores de menstruación y por erradicar la pobreza menstrual, sin bajar el IVA, repartiendo productos de higiene femenina en los institutos, prisiones y centros sociales.

Viven en un mundo del revés en el que se quiere dar la madurez a quien no la puede tener por la propia ley de la vida, a la infancia y a la adolescencia, y quitársela al adulto. Esta sinrazón de realidades paralelas no es algo de la extrema izquierda o consecuencia de las cosas de Irene, es responsabilidad del Gobierno en su conjunto que la ha aprobado. Este Gobierno se parece cada día más a vivir en Matrix, con la realidad A y la realidad B. Aún estamos a tiempo de tomar la píldora azul.