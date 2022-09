Estrategia errática

Para recuperar el millón de votos que ha perdido en los últimos meses, parece que Sánchez ha decidido poner rumbo según la estela que va dejando Feijóo. La agenda del Gobierno con la rebaja de impuestos a la energía y benefician al gallego.

La bajada del IVA del gas va en la línea de lo que ha aprobado el gobierno alemán, sin embargo, no ha tenido buenos reflejos Moncloa dejando durante semanas el hueco al PP. Ahora, la decisión es difícil de enmarcar dentro de una política coordinada con Scholz, más bien da la impresión que le ha arrastrado el hecho de que Feijóo venía presionando. En Moncloa estarán convencidos de la rentabilidad de la medida, pero es un error dejar fuera al líder popular.

En cuanto al debate entre ambos dirigentes que quiere impulsar Sánchez, no está claro cuáles son los objetivos que persigue. No solo consolida a Feijóo como alternativa real, sino que se arriesga a salir trasquilado.Sánchez no es Felipe González, ni Rubalcaba ni Zapatero que dominaban el cuerpo a cuerpo. No ha sido testado suficientemente en este tipo de enfrentamientos. Sin embargo, el gallego está bregado y su estilo moderado pero contundente. Por otra parte, querer arrastrar a la arena al líder de la oposición es un reconocimiento tácito de que las cosas no le van bien y de que ha llegado a la conclusión de que solo batiéndole puede hacer cambiar la tendencia del voto.

Feijóo se deja querer, el que va por delante no tiene nada que ganar en un debate, y lo sabe. Por eso ha navegado sobre las aguas de la indefinición, sabedor de que si llega el combate, deberá preparar golpes mortales. La estrategia de Sánchez es, pues, errática y poco planificada, más bien parece moverse a golpes de impulso y, eso, siempre es malo.