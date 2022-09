Henry Ford, Robert Redford y Sánchez

Pedro Sánchez, en su penúltimo zig zag político, ha encontrado en las grandes empresas un enemigo casi perfecto, al que culpa incluso de que Núñez Feijóo sea el jefe de la oposición. El presidente, al mismo tiempo, no duda en aplicar las recetas de un empresario tan mítico como Henry Ford (1863-1947). En sus memorias escribió que su política comercial consistía en que «cualquiera puede tener un coche del color que quiera, siempre que sea negro». Sánchez, desde que llegó a la Moncloa –volvió a hacerlo el martes en el Senado–, ofrece pactos a la oposición, siempre que sean los que él propone. Ford vendió millones de coches. El líder del PSOE también logró millones de votos, pero nadie le garantiza que repita éxito electoral. Todo cambia y los Ford hace tiempo que se venden de todos los colores. Robert Redford, protagonizó en 1972 la película, «El candidato», dirigida por Michael Ritchie, que ganó el Óscar al mejor guion. Los expertos afirman que es una mejores interpretaciones del actor y la cinta ha resistido el paso del tiempo. Cuenta la historia de la contienda desigual entre un joven abogado, a quien convencen para que se presente a senador en California por el partido demócrata, y un republicano que lleva varias legislaturas en el puesto y que todo indica que será reelegido sin problemas. Hay también un asesor político –el Iván Redondo de turno–, interpretado por Peter Boyle, que aconseja a un Redford que, poco a poco, acomoda su mensaje según las encuestas empiezan a ser favorables. El candidato Redford choca con el inconveniente de que mientras él propone medidas, su rival, que está en el poder, anuncia que ya ha conseguido que se aprueben. Redford y Sánchez son los guapos, pero ahí se acaban las comparaciones, porque Núñez Feijóo ha sido el que ha propuesto, por ejemplo, bajar el IVA del gas del 21 al 5% y Sánchez –desde el Gobierno– el que ha respondido que ya lo ha hecho y el que intenta apuntarse el tanto. En «El candidato», el aspirante Redford –que no es Sánchez– gana el escaño a su rival en el poder. No hay moraleja. Era solo una película. También era el año 1972 y entonces ya había Ford de todos los colores. (Entre paréntesis y más importante, el Banco Central Europeo sube hoy los tipos de interés y no será la última vez.)