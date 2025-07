Leer la mente e insertar sentimientos

No hace demasiado tiempo que Sebastián Piñera, a la sazón presidente de Chile, presentó el acceso a la tecnología 5G definiéndola como una herramienta revolucionaria que tendrá la capacidad de “leer los pensamientos e insertar sentimientos”. Lo dijo en sentido positivo, como si el hecho de que nos lean lo que estamos pensando, o nos inserten en la cabeza los sentimientos que consideren oportuno en cada momento, fuese un gran avance de la humanidad. En realidad lo es, solo que no sabemos si en ese sentido positivo de Piñera, o en una dirección de regresión, en la medida en que vamos a tener cada vez menos libertad de pensamiento, y no sabremos si nuestros sentimientos serán propios o que inducidos.

Hemos sabido estos días que hay una empresa española, igual que otras a nivel global, que ofrece monitorizar el “dominio cognitivo”, analizando el “sentimiento público”. Desde siempre, el dominio de la información ha tenido gran importancia en los conflictos, tanto armados como no armados. Dice esta empresa que los teléfonos móviles y las redes sociales representan una herramienta extremadamente potente para que la población haga saber su opinión, pero que también permiten que se influya sobre el sentimiento general, “si se emplean las técnicas apropiadas”. El dominio cognitivo se desarrolla en el ciberespacio. El “armamento” utilizado es información o desinformación, teniendo en cuenta que ahora buena parte de las contiendas se desarrollan mediante ingeniería social, ciberataques e IA. Se llaman conflictos de V generación. El campo de batalla es el virtual. Conociendo el estado de las noticias de una determinada ciudad, región o país, así como los sentimientos de la población, es posible actuar. El dominio cognitivo lo que pretende es, conociendo esos sentimientos, formar una opinión favorable o desfavorable con respecto a algo. Es decir, manipular a la opinión pública. Algo que, gracias a Internet, es extremadamente sencillo.

También sabemos que, por ejemplo, Apple y la firma de neurotecnología Synchron, trabajan en un proyecto para habilitar el control de dispositivos como el iPhone y el iPad mediante el pensamiento de los usuarios que tengan implantado un chip específico en el cerebro, lo que técnicamente se denomina «interfaz cerebro-ordenador». Está pensado para «usuarios con discapacidades graves de movilidad», pero es extensible a cualquier persona que lo desee. El chip se denomina Stentrode, se implanta a través de una vena, evitando la cirugía, y

utiliza una IA llamada Chiral, entrenada «en la actividad neurológica humana», ámbito en el que también trabaja la firma Neuralink, de Elon Musk, cuyos chips están en fase de pruebas.

Las mentes con tales “interfaces” están controladas IA, que es quien actúa. Aplicada a personas incapacitadas, supone una ayuda extraordinaria. De generalizarse, serían también herramientas fundamentales para el “dominio cognitivo”, para “leer pensamiento e insertar sentimientos”, como decía Piñera.