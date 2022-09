El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE hoy ha reunido a diputados, eurodiputados y senadores en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez les ha dado su receta para entrar en el cuerpo a cuerpo con el PP: apología, pedagogía y gestión. Esta es la receta que el presidente y el conjunto del PSOE pondrán en marcha, de hecho han puesto, para explicar lo que se hace, por qué se hace y para quién se hace. Y un ingrediente más: arremeter contra la figura de Feijóo y desfigurarlo con datos y argumentos para frenar el ascenso del PP. Algo que el presidente no hubiera debido de hacer en su cara a cara en el Senado. No fue el momento y no fue el lugar. Sin embargo, fuera de las cámaras el partido se esmerará en «dar caña» a Feijóo al que consideran no preparado en los temas cotidianos y todavía preso de sus ataduras internas, Díaz Ayuso en primer lugar, para poder ejercer su liderazgo.

Así empieza la semana para el presidente y acabará el sábado 17 con otro cónclave, el Consejo de Política Federal que reunirá a los presidentes autonómicos y líderes regionales socialistas en Zaragoza. En el PSOE hay nervios pero, al tiempo, hay esperanza. Los comicios locales y autonómicos no siguen la receta de unas generales y en el territorio se piensa en que hay margen para eso tan futbolero como es «la remontada».

Para lograr este objetivo, el Gobierno tiene que eliminar aristas –las continuas broncas y desavenencias con Podemos son unas– y focalizarse mejor en la gestión. Quizá por eso flota en el ambiente, no desmentido por fuentes socialistas, un cambio de Gobierno. Este sábado pasado se pusieron en marcha los procesos de primarias. Solo Las Palmas se ha desmarcado y, de momento, se ha aplazado el desembarco de Carolina Darias que todo el mundo daba por hecho y a la vista de los acontecimientos, todos menos en Las Palmas. Las candidaturas se presentarán el próximo 19 de septiembre y las votaciones el 9 de octubre. En caso de segunda vuelta la votación el 16.

O sea, el PSOE tendrá su parrilla de salida completa el 16 de octubre excepto en Las Palmas, donde la única ministra que salía del Gobierno tenía acomodo. Ahora, ya veremos. En el resto, según el guion con la incertidumbre de Madrid. Sin embargo, una duda. ¿Será un ministro o ministra candidato en la capital de España? La misma respuesta, ya veremos. Saldremos de dudas en una semana y no descarten un fichaje de postín si al final ningún ministro quiere asumir este marrón porque el PSOE en Madrid lucha por la tercera plaza con escasas posibilidades de ser segundo. Al igual que en Valencia.

Además, debo dar la razón al presidente. Sánchez jamás dijo que haría un cambio de Gobierno ahora. Primero lo desmintió y luego abrió las puertas y las especulaciones, las de dentro, no tardaron en llegar a los periodistas, los de fuera. «Una cosa es informar y otra intoxicar... y las intoxicaciones desde luego nada tienen que ver con lo que pienso y en cómo vamos a actuar en este semestre que es importante para la recuperación económica», dijo el presidente. O sea, crisis de Gobierno haberla hayla, o la habrá, y será en el semestre. Muchos periodistas pensamos que no era la clave fijar el semestre y va a ser que sí.

Sea como fuere Pedro Sánchez ha consolidado al PSOE, hay coordinación entre ministros y partido en la campaña contra Feijóo y para explicar los logros del Ejecutivo, y en el territorio salvo alguna excepción –Madrid, Valencia o Las Palmas– todo está «atado y bien atado». Al presidente solo le falta cerrar el paso a errores de sus equipos como el sucedido en el Senado. Era inane lanzar un ataque descarnado contra Feijóo, que además contrastaba con su primera intervención, un discurso presidencialista. Ahora toca apología, pedagogía y gestión, con briznas de cuerpo a cuerpo permanente con Feijóo.