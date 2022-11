175 millones

Ciento setenta y cinco millones del ala sacuden los cataríes a Beckam por ser imagen del mundial y las reacciones no se han hecho esperar: “David Beckham prefiere el dinero a defender los derechos humanos”, “el exfutbolista prioriza el dinero que le han ofrecido frente a la falta de derechos humanos del gobierno de Qatar”. Y a mí se me parte el labio de la risa. Si a la Montero, ya saben, la de la magnífica ley del “sí es sí”, le ponen encima de la mesa semejante montaña de pasta, acabaría diciendo que el machismo es genial, no tengo la menor duda. Pero no le caerá esa breva. Le queda soportar el chorreo de basura que están vertiendo sobre su persona y sobre el absurdo, inútil y entorpecedor ministerio que representa. Claro que a Pedro Sánchez no le viene mal. Fíjense que, entre la valla de Marruecos y la polémica con Marlaska, y la puesta en la calle de abusadores, violadores tipo la manada y el equipo Arandina, menoreros, etc. que andan todos dando palmas con las orejas y riéndose hasta desternillarse merced a la bonita ley del sí es sí, el soi disant presidente se va de rositas con lo del delito de sedición y el de malversación. Si a esto le añadimos que Tezanos vuelve a darle como favorito entre todos los políticos del mundo mundial, apaga y vámonos, que ya tenemos la fechoría resuelta. Si es que el tipo ha nacido con una flor en el culo, que se dice, y pese a su atuendo en Bali y el de su distinguida esposa, podemos tumbarnos a la bartola, que nos espera lo peor que podamos imaginar. Me da envidia el primer ministro británico, Rishi Sunak, que pese a no ser gran cosa, físicamente hablando, claro, con qué elegancia y naturalidad lució la camisa fucsia balinesa. Eso se llama mamarlo desde pequeño y estar acostumbrado a que le cosa el mejor sastre de todo el Reino Unido. Estoy segura que el santo varón que tengo en casa se resistiría bastante a tamaño colorido pero una vez abierto el primer y segundo botón, y remangado ligeramente el puño de las mangas, se vería de otra forma, como le ocurrió al mandatario inglés.

Pero volvamos a Montero, que tiene a los jueces, propios y ajenos, me refiero a los que pueblan el consejo de ministros y los que no bastante irritados con los calificativos de inoperantes, fachas, machistas y esas descalificaciones a que nos tiene acostumbrados, sobre todo Margarita Robles, que es lo único bueno que hay entre la chusma gobernante. Y no es que lo diga yo, sino que también lo aseguran las prospecciones privadas que hacen los medios de comunicación para su manejo. En esa boca de chancla que exhibe la de “igualdad” todo pierde valor, todo pierde su esencia y hasta incluso todo produce náusea por la falta de consistencia de sus argumentaciones. Más le valdría darse un barnicito de cultureta y de lenguaje antes de hacer una declaración ante los medios. Item más, hubiera sido deseable una preparación adecuada para ostentar un cargo público y también que su interminable equipo de asesoras la tuvieran para obrar con una mínima solvencia.

CODA. Sánchez no tiene quien le emita la docuserie, con su día a día en el Palacio de la Moncloa y Begoña preparando sopa de pollo como la que a mí me dio su antecesora en el cargo de “mujer de presidente”. Así lo han comunicado desde TVE, la televisión estatal, que no sabemos por qué le niegan a su jefe político la emisión de lo que sería un gran alimento para su ego. Mala suerte, chato.