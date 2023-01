El suicidio de alzaprimar a Vox para “debilitar” al PP

El Pedro Sánchez no es precisamente el tipo más listo del planeta, aunque sin ningún género de dudas se comporta como uno de los más amorales. Lo que no se le puede toser al todavía presidente es su competitividad, la competitividad propia de quien ha sido deportista de cierto postín. El amor propio, la tenacidad y el pundonor están muy bien si se administran con cerebro. Un Messi, un Nadal o un Michael Jordan son lo que son por su altísimo instinto asesino, pero también porque le echan un poco de cerebro a la cosa. Claro que los tres atesoran el talento que le falta al obseso del Falcon. Visto lo visto, Sánchez confunde la constancia y el espíritu killer con el ingenio. De nuevo ha vuelto a echar mano del miedo a la «ultraderecha» para intentar dar la vuelta a unas encuestas que certifican que se encuentra en la UVI y con respiración asistida. La respiración asistida que le prestan los medios del pensamiento único, entre los cuales, por cierto, hay un porrón de los que teóricamente se denominan de «derechas» o «liberales». Nuevamente se trata de resucitar el fantasma del fascismo, que consiste en insultar a la inteligencia de los españoles con un cuento chino que dice más-menos que Franco volverá a gobernar España o que aparecerá Mussolini redivivo en una carrera por La Moncloa en la que nos jugamos el ser o no ser de España en general y el de la España constitucional en particular. Eso es lo que han intentado de nueve días a esta parte manipulando las declaraciones de Juan García-Gallardo con el cantoso objetivo de trasladar a la opinión pública que el derecho al aborto será papel mojado en la comunidad que preside el bueno de Alfonso Fernández Mañueco. Y eso que dar a las mujeres que desean abortar la posibilidad de escuchar el latido del feto, ver al nasciturus a través de ecografías 4D o prestarles atención psicológica es tratarlas como niñas de dos años. Conclusión: esta iniciativa no supone ni implícita ni explícitamente la derogación del derecho al aborto o de una ley de plazos que, a mi juicio, es excesiva por cuanto permite dar el paso hasta en la semana 22. Dicho todo lo cual, que los árboles no nos impidan ver el bosque de los 239 violadores, abusadores y pederastas excarcelados o beneficiados ya por la Ley Montero. De aquí a esa primera gran meta volante previa a las generales que son las municipales del 28-M vamos a ver cómo PSOE, Podemos, golpistas catalanes y etarras exacerban cada paso que dé Vox para meter el miedo en el cuerpo a los asustadizos populares y para dar la sensación de que Franco va a salir de la tumba de Mingorrubio de un momento a otro. Pinchan en hueso los Sánchez, Iglesias, Junqueras, Otegi y demás maleantes que gobiernan España. Tomar por imbécil a Juan Español siempre sale mal. A ellos les ha sucedido cada vez que lo han intentado. La pifiaron en Madrid donde la ciudadanía no se tragó el cuento chino de las navajitas, las balas y demás mentiras elefantiásicas que se sacaron de la manga con la tonta útil de Reyes Maroto como exponente máximo. Consecuencia: Isabel Díaz Ayuso pasó de 30 a 65 diputados. De lo de Andalucía no les cuento mucho porque lo saben todo. Las trolas del «fascismo», amén de las torpezas de Vox y el obvio carisma de Juanma Moreno, otorgaron al PP una histórica e inesperada mayoría absoluta. Que sigan así, sus bulos son la mejor garantía del cambio.