Guy Sorman (París, 1944) aseguraba que la gran telaraña de internet es un continente virtual donde no existe la democracia y minorías, «generalmente extremistas de izquierda», suelen imponer sus «criterios antidemocráticos» sobre una mayoría silenciosa y pasiva. Ponía el ejemplo de la Wikipedia, donde se le califica a él mismo de «hijo de padres judíos y apátridas», algo que tiene una connotación muy negativa en Francia. Una vez, Sorman se encontró con Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, y le preguntó «porqué las biografías suelen estar llenas de juicios producto del odio». Wales aceptó que las biografías «son inestables» para los personajes «aún vivos», pero que se vuelven más equilibradas cuando estos «mueren». Con lo cual solo hay que esperar a fallecer para que Wikipedia levante el pie del cuello de todo biografiado que no sea de su cuerda ideológica. El hecho de estar vivo enciende a los activistas que presionan de manera inagotable para ofrecer un relato del mundo y sus protagonistas que se ajuste a su ideario político.

El activismo es, desde luego, una característica de las personas de izquierda, una cualidad, o calidad, de la que sin embargo parecen carecer los individuos conservadores, liberales, de derechas… El activismo es militancia vehemente, incluso rabiosa. Es el rayo que no cesa, que siembra, condiciona el presente, modifica el pasado cuando lo cree conveniente, y piensa que el futuro se construye desde «ahora mismo». No le falta razón, ni razones, al activista. ¿Pero porqué la izquierda se moviliza activamente mientras la derecha es pasiva y prefiere ser espectadora antes que agitadora? Por lo menos, eso venía ocurriendo de forma tradicional hasta la irrupción de personajes como Trump, que han intentado inocular movimiento a sus seguidores emulando los patrones de la izquierda… ¿Tiene algo que ver que la izquierda sea colectivista y la derecha individualista? Desde luego, a la hora de organizarse, sí. Muchos se preguntan porqué nadie protesta en «estepaís», que se hunde. Porque la derecha no es activista mientras la izquierda aprueba a sus dirigentes aunque estos la empujen al abismo.