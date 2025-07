Récord de recaudación tributaria. Deuda del Estado en cifras históricas (los responsables de aumentarla no son quienes la tienen que devolver). La economía va como un tiro: unos lo disparan, otros lo reciben en el pie. Además, se ha consolidado un sistema fiscal, implantado hace tiempo, que crece vorazmente y está socavando el Estado de Derecho. Si es que queda algo de él, a estas alturas. Se ha establecido un régimen que va contra todos los fundamentos de una economía moderna de mercado, que quiebra los principios de seguridad jurídica y legalidad. Los ciudadanos pagan impuestos para que el Estado les provea de bienes y servicios y para que garantice sus derechos, no para que el propio Estado use la capacidad de recaudación como arma intimidatoria contra quienes lo sostienen. Abundan los casos patentes de «desviación de poder», una de las formas más graves de corrupción política dentro de la Administración. Se destruye la confianza de los contribuyentes; las inversiones huyen de España, las nacionales y el capital extranjero. Nadie se fía, con razón. Se está asfixiando al tejido empresarial, que opera con dificultad, bajo el terror. Lógicamente, dado el imperio del miedo, han fomentado la economía en negro, y convertido al país en un lugar de alto riesgo, donde resulta difícil prosperar… Que se lo digan a David Lafoz, el agricultor de 27 años que se acaba de suicidar. Había sido uno de los primeros en ir con su tractor a quitar el barro de la DANA. Su última publicación en redes sociales: «Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de Trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir». Después, se quitó la vida. En 2010, un joven vendedor ambulante tunecino se suicidó porque no soportaba el maltrato de las autoridades, la miseria. Su muerte dio lugar a la Primavera Árabe. Aquí, la del extraordinario Lafoz pasa sin llamar la atención... Porque, además, era de VOX.