«Año Nuevo, vida nueva», es un refrán español que expresa la oportunidad que siempre nos ofrece el comienzo de un nuevo año al abrir una nueva etapa en nuestras vidas. Es una ocasión idónea para plantearse nuevos proyectos, nuevos retos, dejar atrás cosas que no merecen ser recordadas y abrirse a un nuevo tiempo en el que esperamos corregir lo que nos parece debe serlo, intentando mejorar en aspectos concretos de nuestra conducta personal y social. En definitiva, plantearnos ser mejores personas, para poder ser más felices en ésta vida y aspirar a disfrutar de la otra en la eternidad.

El Padre Jorge Loring, fue un sacerdote español, jesuita e ingeniero, fallecido a los 92 años de edad el día de Navidad de 2013 que ha dejado una huella indeleble de su paso por este mundo, con una vida dedicada a difundir «Para Salvarte» de palabra y por escrito, y a través de una elevada presencia en los medios de comunicación. Incluso esa obra en concreto solo en España ha superado ampliamente el millón de ejemplares vendidos. En el último post de su blog, escrito poco antes de morir, nos recuerda que «el primer día de un nuevo año abrimos un libro con todas sus páginas en blanco, que iremos rellenando con nuestros actos y experiencias» a lo largo del mismo. Todo el bien que hagamos, el bien que pudimos hacer y no hicimos, y también el mal que podíamos haber evitado hacer. Y añadía que «ojalá el que comencemos a escribir hoy, merezca ser besado por nosotros mismos dentro de un año». Sin duda, con nuestras miserias y fragilidades, pero que haya significado una lucha por mejorarla por nuestra parte.

El presidente John F. Kennedy gustaba decir en los discursos a sus compatriotas estadounidenses, que debían plantearse no lo que van a hacer los EE UU por mejorar sus vidas, sino «lo que podían hacer ellos por mejorar su país». También los españoles nos podemos plantear qué podemos hacer cada uno de nosotros por mejorar la situación de España. Por supuesto, que no todos disponemos de las mismas posibilidades, pero no se nos piden milagros, sino tomar conciencia de que mejorando como personas, mejorarnos como ciudadanos y contribuimos a conseguir una sociedad más cívica, más ética, más responsable, y más justa y solidaria. Lo demás se nos dará por añadidura. Quizás no todo en esta vida, pero con seguridad sí en la otra.

No sabemos dónde estaremos este día de 2026. Por si acaso, aprovechemos haciendo el bien que podamos hacer este tiempo que se nos ha concedido para rellenar nuestro libro de 2025.