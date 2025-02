Nada más regresar a sus menesteres y estrenar el nuevo Periodo de Sesiones, hubo pleno en el Congreso de los Diputados este pasado martes. Los socialistas llevaron a ese pleno una proposición no de ley para mejorar la atención médica a las mujeres con menopausia. Las representantes del Partido Popular coincidieron en que había que dar visibilidad a esa etapa de la vida femenina y parecían ambos grupos dispuestos a pactar para englobar algunas enmiendas en un texto único. Hasta que subió al estrado Rocío Aguirre, diputada por Vox. Aguirre dijo exactamente que «cuando vi el orden del día, pensé que era una broma» y que la menopausia es una cosa que «no importa nada a los españoles». Fue aplaudida por los suyos que hicieron notar, además, su apoyo a la burla de la señora de Vox.

Pasadas unas horas, la diputada se fue a su despacho a contarnos que no se reía de la menopausia, pero que consideraba que había cosas más necesarias e importantes como las ayudas a los damnificados de la Dana o las ayudas para los tratamientos odontológicos de los niños. Había que decirle a la señora Aguirre que nadie le resta seriedad a esos dos ejemplos que ella puso, pero que no son excluyentes, que no inhabilitan a cualquier otro, que hay tiempo para todos los que afecten a los españoles. Hasta que sepamos, en España hay más de veinticuatro millones de mujeres. Que todas ellas, antes o después (si Dios quiere, porque eso significará que están vivas) llegarán a la etapa perimenopáusica, que incluye los años anteriores a la retirada completa de la regla por más de un año y los posteriores. Se lo puntualizo a esta señora porque ella dice que «ya lo ha pasado», como si la menopausia fuera cosa de un día, de un momento y sus efectos se pasaran como un catarro. Ojalá y se mire Vd bien la incidencia hormonal en los casos de cáncer de mama, en la salud mental, en la ósea, y en otras muchas enfermedades que tienen que ver directamente con el cese de la menstruación. Porque si tiene Vd que representarnos a las que estamos pasando por ahí, en menudo sitio hemos ido a poner la era.