Cacicada a la vasca

El Museo Guggenheim Bilbao no ha encontrado otro lugar para su ampliación que la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Vizcaya, la única del País Vasco. El proyecto está respaldado por todas las instituciones que cuentan, es decir el Gobierno vasco, PNV y PSE, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), o sea Sánchez. Ni los vecinos ni los ecologistas ni los colectivos cívicos, que se oponen con rotundidad, pintan nada. Hasta tal punto la iniciativa está engrasada que la ministra Sara Aagesen ha desbrozado el camino con la modificación de la ley de costas en esta zona. El oscurantismo de socialistas y soberanistas es absoluto y solo el museo ha salido al paso con una mención a la «intención de minimizar el impacto ecológico». Eso no sirve. No hay que reducirlo, se trata de garantizar que no exista. La normativa comunitaria y los convenios internacionales lo exigen. Hay una cacicada en marcha.