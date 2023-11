«De los cambios de opinión a los del paso»: Comienza el baile

Su persona lo ha dejado claro para que no haya dudas al respecto: «la amnistía no era el paso que quería dar, pero es coherente con la normalización en Cataluña». Lo que dicho de otra manera significa que como lo único importante para él es continuar en el poder y para ello necesita los siete votos de Puigdemont, pues «cambia el paso» y caso resuelto. España y los españoles ya saben que deben adaptarse a sus «cambios de opinión» y ahora además a sus «cambios del paso». Su ministro de Transportes y movilidad Óscar Puente –que promete días de gloria– ya se le adelantó con un símil harto imaginativo, comparándolo con quien no pensaba casarse con su pareja pero que al quedarse embarazada pues «adelantó el paso». Así que ya sabemos que para Sánchez la amnistía es como un embarazo no deseado. Muy feminista todo ello como el dúo Sánchez-Puente, que considera la movilidad urbana muy femenina ya que «la mujer es la que más se mueve en las ciudades». Con el gobierno de la Nación en tales manos estamos preparados para acometer todos los retos que tenemos por delante. De momento y a partir de hoy, todo el gasto público para llegar a final de mes y año, se paga a crédito, mediante más deuda pública. Como si una familia para vivir todo este este mes debiera pedir un crédito por carecer de recursos hasta para comprar el pan. La deuda per cápita de cada compatriota es ya superior a los 32.000€ y ya son 6.500 € más desde que gobierna Sánchez, pero para ellos no es problema, porque el dinero público «no es de nadie»: Carmen Calvo (dixit). Tenemos un gobierno de 23 ministerios y 4 vicepresidencias cuando antes bastaban 13 ministerios y una vicepresidencia para gestionar las mismas competencias, ese es un resumen de lo que hay. Las cuentas públicas están así y Cataluña es la más endeudada de todas las CCAA con más de 11.000€ por cabeza, por lo que condonar la deuda de la Generalitat es un regalo importante que van a pagar el resto de españoles que a cambio tendrán el inmenso beneficio de tener otro Frankenstein gobernando. Es tal la sumisión de Sánchez al prófugo de Waterloo, que además del Congreso y el Senado, habrá una tercera instancia de control en Ginebra, exclusiva para Puigdemont, con otra Armengol como árbitro, cuya identidad se mantiene de momento en secreto en aras a la prometida transparencia.

Desde Italia, Meloni ya lo dice: «en España gobierna la extrema izquierda»; mientras, Israel retira su embajadora en Madrid.

Comienza el baile.