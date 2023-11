Muchos problemas, incluso graves, son de propia creación. Cuando decides poner luz y valentía, se pueden solucionar. Uno de los problemas reales a enfrentar es el cáncer.

En los últimos años he perdido a seres muy queridos y especiales por un cáncer. Dicen que ser un buen recuerdo en la vida de alguien, es una forma de quedarse para siempre.

En este mes de noviembre toca visibilizar el cáncer de próstata y el testicular. Comienza también la campaña de Sarcoma Challenge para acercarnos a la deseada y bendita noticia: el sarcoma tiene cura.

Me emocionó mucho leer anécdotas de la vida de nuestra querida Elena Huelva, quien por un sarcoma de Edwin nos adelantó en el viaje (como dice sabiamente Facundo Cabral, a quien recomiendo leer especialmente en momentos de tristeza o vacío existencial) a través del libro de su hermana Emi Huelva: «Todo lo que ganamos, ¿y si después es nunca?».

Es sorprendente su capacidad de resiliencia y optimismo. Hasta ante las peores noticias, siempre respondía: «Mis ganas ganan. Habrá que luchar un poco más» y seguía adelante con su preciosa sonrisa. A pesar de que la enfermedad iba progresando, muchos tratamientos fracasaban y las opciones se iban acabando, Elena quería vivir y buscar cualquier opción que le siguiese dando un rayito de esperanza. Su hermana cuenta todo el proceso y recoge las emotivas palabras de Elena cuando ya no había mucho más que hacer: «Yo ya he ganado. Mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado... al final la vida se trata de vivir, de llevarse los recuerdos que tienes con las personas... Y yo me llevo muchos». Gran legado.

Lemas como «Muchos pocos hacen mucho», o «Más investigación para el sarcoma», «Más investigación para más vida»… ayudan a visibilizar esta dramáticamente extendida enfermedad y concienciar de la importancia de involucrarnos toda la sociedad en que se siga investigando.