Cantan las cifras tozudas

Tal vez la votación más significativa del último pleno del Congreso de los Diputados fue aquella en la que Podemos consiguió sumir en la miseria a Yolanda Díaz Iscariote. No se trataba de una venganza. Yolanda había protagonizado el ejercicio de traición más deleznable que recuerde yo en la democracia española. Pablo Iglesias la puso en su sitio. La votación alcanzó, por cierto, la mayoría absoluta –176 escaños– y reveló la posibilidad de desmontar a Pedro Sánchez con una moción de censura. Claro es que el líder podemita jamás votará a Alberto Núñez Feijóo. Pero sí podría haber coincidencia en un presidente independiente –un juez o un líder sindicalista de prestigio como Nicolás Redondo– que se comprometiera a un solo punto programático: convocatoria inmediata de elecciones generales.

En el diario digital El Imparcial publiqué a los pocos minutos de anunciarse el resultado de las votaciones un artículo titulado Feijóo y la diputada canaria en el que subrayaba que la representante de Coalición Canaria depositó el voto decisivo a favor de Pedro Sánchez en los dos decretos aprobados: 172 escaños frente a 171. Habría bastado que Feijóo se hubiera ocupado los pasados meses de atraer y negociar con Cristina Valido para que los dos decretos aprobados por un voto resultaran anulados por ese mismo voto.

La cantinela de Feijóo, mil veces repetida, «he ganado las elecciones», no responde a la realidad. Político serio y capaz, gestor excelente, hombre razonador y razonable, el líder popular presidió el partido más votado el 23 de julio de 2023, pero las elecciones las ganó el dirigente socialista que congregó en su persona la mayoría absoluta. Eso sí, esa mayoría es tan precaria que el pasado día 10 la hubiera perdido, aparte la abstención de Junts, por el voto de Coalición Canaria. Si el Partido Popular hubiera actuado con la eficacia de José María Aznar, el voto canario no se habría escapado. En lugar de escuchar los cantos de sirena de los «agradaores» de turno en Génova, no estaría de más que Feijóo reflexionara sobre el error cometido al no saber atraerse a esa diputada isleña que representa además a un partido ideológicamente liberal conservador, cercano al PP.

Luis María Anson,de la Real Academia Española.