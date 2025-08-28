Acceso

Las caras de la noticia 28 agosto 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Editorial
Rafael del Pino, presidente de Ferrovial
Rafael del Pino, presidente de FerrovialRubén Mondelo EFE

RAFAEL DEL PINO▲

Presidente de Ferrovial

Ferrovial construirá y operará una planta solar en Texas. Ferrovial se ha hecho con un nuevo proyecto de renovables en Estados Unidos para desarrollar una planta solar fotovoltaica de 250 megavatios (MW) en el condado de Milam (Texas) con una inversión total de unos 300 millones de euros.

Rueda de prensa de Javier de Andrés
Rueda de prensa de Javier de AndrésMiguel ToñaAgencia EFE

JAVIER DE ANDRÉS▲

Presidente del PP vasco

Contra el blanqueamiento de ETA. Ha advertido –en referencia a los etarras Txiki y Otaegi, fusilados por el franquismo– de que, cuando alguien «mata a una persona», es «un asesino», independientemente de que lo haga «en Irán, en la España franquista o en la Cuba castrista».

Ángel Víctor Torres se reúne con los delegados del Gobierno para informarles sobre el protocolo de atención a los menores migrantes
Ángel Víctor Torres se reúne con los delegados del Gobierno para informarles sobre el protocolo de atención a los menores migrantesÁngel Medina G.Agencia EFE

ÁNGEL VÍCTOR TORRES

Ministro de Política Territorial

Amenaza a las comunidades que no obedezcan a Sánchez. Hay formas y formas de gestionar los asuntos públicos en un país descentralizado. La del sanchismo es la peor. Torres ha amenazado con la Policía a las regiones que no obedezcan al Gobierno con el reparto de menores.

