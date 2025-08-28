Editorial
Las caras de la noticia 28 agosto 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
RAFAEL DEL PINO▲
Ferrovial construirá y operará una planta solar en Texas. Ferrovial se ha hecho con un nuevo proyecto de renovables en Estados Unidos para desarrollar una planta solar fotovoltaica de 250 megavatios (MW) en el condado de Milam (Texas) con una inversión total de unos 300 millones de euros.
JAVIER DE ANDRÉS▲
Contra el blanqueamiento de ETA. Ha advertido –en referencia a los etarras Txiki y Otaegi, fusilados por el franquismo– de que, cuando alguien «mata a una persona», es «un asesino», independientemente de que lo haga «en Irán, en la España franquista o en la Cuba castrista».
ÁNGEL VÍCTOR TORRES▼
Amenaza a las comunidades que no obedezcan a Sánchez. Hay formas y formas de gestionar los asuntos públicos en un país descentralizado. La del sanchismo es la peor. Torres ha amenazado con la Policía a las regiones que no obedezcan al Gobierno con el reparto de menores.
