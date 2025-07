Las caras de la noticia: 28 de julio de 2025

La presidenta Isabel Díaz Ayuso Europa Press

Aprobadas las ayudas para las mujeres víctimas de violencia. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su última reunión 700.000 euros en ayudas directas de pago único para mujeres víctimas de violencia, con una cuantía de hasta 12.420 euros.

Tadej Pogacar, con el maillot amarillo ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Conquista su cuarto Tour de Francia. Sin duda, el mejor ciclista de los últimos tiempos, Tadej Pogacar, ha vuelto a ganar el Tour de Francia, el cuarto de su palmarés personal. Pogacar conquistó su primera ronda gala en 2020 y desde entonces ha estado siempre en el podio, como primero o como segundo.

El portavoz socialista, Patxi López, durante su intervención en defensa de la amnistía LR LR

Un caso perdido para la política. Patxi López se ha despachado contra la UCO a cuenta del audio de Aldama y Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. «¿Por qué la UCO no lo incluyó en su informe?» Sencillo, el Supremo investiga el caso Koldo y Begoña Gómez no participa de él. No tiene remedio.