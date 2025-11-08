Acceso

Las caras de la noticia: 8 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

El presidente de Foment del Treball, Daniel Sánchez Llibre
El presidente de Foment del Treball, Daniel Sánchez LlibreGoogle

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Presidente de Foment del Treball

Los empresarios catalanes y las propuestas del PP. En una reunión en la sede de la patronal catalana, el vicesecretario de Economía popular, Alberto Nadal, ha desgranado ante estos empresarios las principales propuestas económicas de su formación.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Jesús G. FeriaLa Razón

IGNACIO GALÁN▲

Presidente de Iberdrola

Marco Sansavini
Marco SansaviniIberia

MARCO SANSAVINI▲

Presidente de Iberia

Iberia registra el mayor avance absoluto en beneficios en IAG. Iberia fue la aerolínea del grupo IAG –al que pertenecen también British Airways, Vueling y Level– con mayor crecimiento absoluto en el beneficio operativo en el tercer trimestre, con un alza de 56 millones (12,3%), hasta 510 millones de euros.

