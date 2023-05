La «estrategia» de Putin solo prueba su odio: se reduce a castigar, aniquilar Ucrania. Este hombre no ganaría ni aunque venciese en la guerra porque está demoliendo Ucrania. Los invasores, desde la noche de los tiempos, han «ocupado» el país enemigo, pero Putin no es un conquistador, sino meramente un destructor belicoso. Ningún general a lo largo de la historia ha llevado a cabo algo parecido, porque quien invade un país lo hace para anexionárselo, para lucrarse de él, asimilarlo, sumar sus riquezas y recursos, añadir su población y asemejarla al conquistador con el tiempo, de manera cultural, no solo política. La guerra por territorios siempre ha tenido un objetivo claro: después de la tragedia y la pérdida que supone el combate, llega la reparación, la reconstrucción; recoger el botín curando heridas, incorporarlo a las huestes del ganador... El territorio vencido pasa a pertenecer al vencedor, y por tanto, con el tiempo, puede tener los mismos derechos que el invasor tras pagar el alto precio en vidas y bienes que supone una derrota militar. Pero Putin ha roto los esquemas cimentados por la historia: no es un colonialista, sino un mero exterminador. Pretende devastar Ucrania hasta que no quede nada. Consumir sus vidas, las fértiles tierras negras que tantas bocas (incluidas las rusas) han alimentado desde siempre. Romper Ucrania, quedarse con algún trozo de lo que fuera un enorme país (Crimea, algunos recursos naturales…), y hacer tabla rasa con lo demás, dejando solo cenizas, desolación, barro, inmundicias, ruina, muerte. Por eso Putin no ganará la guerra. Primeramente, porque ha demostrado su enorme debilidad armamentística y táctica: ahora todos sabemos que el ejército ruso es un tigre de chatarra oxidada a las órdenes de una chaladura personal. Segundamente, Putin jamás deseó anexionarse Ucrania, sino acabar con ella guiado por un odio personal monstruoso, gigantesco. Terceramente: Putin no puede admitir una derrota, porque si lo hace el que estará acabado será él, en vez de Rusia. Pues esto va de Putin contra el mundo mediante la destrucción mutua asegurada entre él y Ucrania.